Эксперт назвал объем несанкционированных операций со счетами юрлиц в России

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Объем несанкционированных операций со счетами юрлиц в РФ в 2019 году может составить около 1,5 миллиарда рублей, сказал РИА Новости замгендиректора по технологиям и развитию Angara Technologies Group Дмитрий Пудов.

Он напомнил, что, по данным ФинЦЕРТ, объем несанкционированных операций со счетами юрлиц по итогам 2018 года составил около 1,47 миллиарда рублей, а в 2017 году — порядка 1,57 миллиарда рублей. "Думаю, в этом году объем потерь будет сопоставим с предыдущими годами, около 1,5 миллиарда рублей", - сказал эксперт.

При этом общий объем ущерба от хакерских атак гораздо выше. По оценкам Сбербанка, потери российской экономики могут составить 1,6-1,8 триллиона рублей, причем большая часть этой суммы тратится на устранения последствий кибератак, напомнил он. "В будущем потери экономики от киберпреступлений будет только расти. Причины все те же - объем цифровой экономики увеличивается год от года, и это создает новые возможности для киберпреступников", - указал Пудов.

Эксперт добавил, что избежать утечек данных клиентов в компаниях и банках невозможно. "Ландшафт атак достаточно разнообразный. Арсенал и техники сильно зависят от фокуса преступников: кто-то нацелен на воровство денег со счетов организаций, кто-то специализируется на финансовом секторе, другие предпочитают "работать" с физицами. Сейчас на пике популярности атаки с использованием различных техник социальной инженерии. Безусловно, техники социальной инженерии будут трансформироваться и совершенствоваться с целью получения доступа к данным и средствам организаций и граждан", - рассказал он.

Одним из самых резонансных случаев утечки баз данных за последнее время стал инцидент, о котором сообщил в октябре Сбербанк. Банку стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула как минимум 200 клиентов. Затем в ходе расследования выяснилось, что сотрудник Сбербанка продал одной из групп в теневом интернете 5 тысяч учетных записей по картам банка. При этом значительное количество из них устарело и неактивно, клиенты средства не потеряли, уточнял банк.