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РИА Новости
Хочу стать космонавтом

"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену "Зениту"

03:14 07.11.2019 (обновлено: 08:57 07.11.2019)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкРакета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш), оснащенная двигателем РД-171МВ
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" ("Иртыш"), оснащенная двигателем РД-171МВ. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине "Зенит", будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это на год позже, чем планировалось.
"Роскосмос" заключил госконтракт с РКК "Энергия" о создании "Союза-5" в июле 2018 года. Его сумма составила 61,2 миллиарда рублей. Изначально сдачу эскизного проекта назначили на 30 октября 2019-го.
Теперь срок перенесли на ту же дату 2020-го. Первый пуск с Байконура по-прежнему запланирован на 2023 год.
Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016-м. На первой ступени планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от "Зенита", на второй — два РД-0124МС — преобразованные варианты от третьей ступени "Союза-2.1б", которые заменят украинские РД-120.
Параллельно на Байконуре создается российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек". Он включает в себя разрабатываемую Москвой ракету "Союз-5" и модернизируемый Нур-Султаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за обновление стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы проекта.
В 1985-2017 годах было осуществлено 84 пуска ракет "Зенит", 36 из них — с плавучей платформы "Морской старт". Сейчас производство ракеты свернуто.
Стенд с логотипом Федерального космического агентства Роскосмос
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаСоюзРоскосмосРоссия
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Космонавтика и ракетостроение было, есть и будет только Советское. Ибо всё разработано и внедрено во времена дружбы всех народов, живших в СССР. Отделять одних от других - это и есть гениальный план врагов СССР и России. Поздравляю Вас с саморазоблачением.
7 ноября, 07:16
mmoroz524534
1200009
"Беда, коль пироги начнет печи сапожник, А сапоги тачать пирожник, И дело не пойдет на лад. Да и примечено стократ, Что кто за ремесло чужое браться любит, Тот завсегда других упрямей и вздорней: Он лучше дело всё погубит, И рад скорей Посмешищем стать света, Чем у честных и знающих людей Спросить иль выслушать разумного совета" (с) Крылов
7 ноября, 04:41
Юрий Cordik
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