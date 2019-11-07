"Роскосмос" отложил сдачу эскизного проекта ракеты на замену "Зениту"

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине " Эскизный проект космического ракетного комплекса "Союз-5", призванного заменить производимый на Украине " Зенит ", будет готов в конце 2020 года, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Это на год позже, чем планировалось.

"Роскосмос" заключил госконтракт с РКК "Энергия" о создании "Союза-5" в июле 2018 года. Его сумма составила 61,2 миллиарда рублей. Изначально сдачу эскизного проекта назначили на 30 октября 2019-го.

Теперь срок перенесли на ту же дату 2020-го. Первый пуск с Байконура по-прежнему запланирован на 2023 год.

Разработка новой российской ракеты среднего класса "Союз-5" ("Иртыш") взамен производимой на Украине ракеты "Зенит" началась в 2016-м. На первой ступени планируется использовать РД-171МВ — модернизированный двигатель от "Зенита", на второй — два РД-0124МС — преобразованные варианты от третьей ступени "Союза-2.1б", которые заменят украинские РД-120.

Параллельно на Байконуре создается российско-казахстанский ракетно-космический комплекс "Байтерек". Он включает в себя разрабатываемую Москвой ракету "Союз-5" и модернизируемый Нур-Султаном стартовый комплекс ракеты "Зенит". Ранее сообщалось, что казахстанская сторона заплатит 314 миллионов долларов за обновление стартового комплекса, что составит четверть от общей суммы проекта.