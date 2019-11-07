Счетная палата прогнозирует рост неиспользуемых остатков бюджета

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Почти 38% прогнозируемого годового объема расходов федерального Почти 38% прогнозируемого годового объема расходов федерального бюджета РФ в 2019 году придется на четвертый квартал, это несет риски неисполнения расходов и роста неиспользуемых остатков на счетах Федерального казначейства, предупреждает Счетная палата РФ.

"Исходя из сложившегося уровня исполнения расходов федерального бюджета с учетом оценки Минфином России ожидаемого исполнения расходов федерального бюджета за 2019 год (19,3 триллиона рублей) объем расходов федерального бюджета в IV квартале 2019 года составит 7,3 триллиона рублей, или 37,7% ожидаемого объема расходов", - говорится в аналитических материалах аудиторов о ходе исполнения бюджета за январь–сентябрь 2019 года.

Ведомство отмечает, что ожидаемый объем исполнения расходов на четвертый квартал текущего года на 1,2 триллиона рублей превышает показатель, который планировался на тот же период 2018 года (6,1 триллиона рублей или 35% годовых расходов бюджета), но так и не был выполнен.

Это, по мнению аудиторов, "свидетельствует о наличии рисков неисполнения расходов в полном объеме и роста остатков неиспользованных средств федерального бюджета по сравнению с 2018 годом".