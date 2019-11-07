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РИА Новости

Двух экс-работников Twitter обвинили в "шпионаже-лайт" на Саудовскую Аравию

02:24 07.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети Twitter
Страница социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Страница социальной сети Twitter. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Двое бывших работников компании Twitter обвиняются в работе на Саудовскую Аравию, говорится в обвинительном заключении суда.
Они обвиняются по статье "работа агентом иностранного правительства", которую в минюсте США называют "шпионажем-лайт".
"Обвинительное заключение, опубликованное сегодня, предполагает, что саудовские агенты искали во внутренних системах Twitter информацию об известных критиках Саудовской Аравии и тысячах других пользователей. Мы не позволим, чтобы американские компании или технологии становились инструментами иностранных репрессий в нарушение законов США", - заявил в этой связи федеральный прокурор США Дэвид Андерсон.
Один из обвиняемых, американский гражданин Ахмад Абуаммо, задержан во вторник на этой неделе. Абуаммо обвиняют в том, что он следил по поручению Саудовской Аравии за тремя пользователями, взгляды которых не соответствовали официальной линии королевства. Абуаммо обвиняют также в подделке документов с целью помешать расследованию ФБР.
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Второй обвиняемый — гражданин Саудовской Аравии Али Алзабара, который, как говорится в обвинительном заключении, получил доступ более чем к 6 тысячам аккаунтов Twitter по просьбе из Саудовской Аравии. Другой саудовский гражданин Ахмед Алмутаири обвиняется в том, что действовал в качестве посредника между властями Саудовской Аравии и сотрудниками Twitter. Алмутаири обвинили в шпионаже.
Предполагается, что поручения сотрудникам Twitter и их связному отдавал руководитель благотворительного фонда, принадлежащего некоему лицу из королевской семьи. Газета Washington Post со ссылкой на источники сообщает, что фонд принадлежит наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману. Деятельность подозреваемых по отслеживанию информации в Twitter началась в 2014 году и была наиболее активной в 2015 году, когда Мухаммед с восшествием на престол его отца Салмана стал заместителем наследного принца. Он был назначен наследным принцем в 2017 году.
Предполагается, что представитель принца заплатил подозреваемому работнику Twitter Абуаммо около 300 тысяч долларов и подарил ему часы стоимостью 20 тысяч долларов. Агенты ФБР во время расследования пришли к нему домой и потребовали объяснить эти платежи, и Абуаммо тут же сфальсифицировал для них чек за оказание консалтинговых услуг.
Абуаммо уволился из Twitter еще в 2015 году, а второй подозреваемый Алзабара работал там до декабря 2017 года, когда его компания раскрыла его деятельность и отправила его в неоплачиваемый отпуск. На следующий день Алзабара улетел в Саудовскую Аравию.
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Обвинения озвучены на фоне расследования убийства известного журналиста и критика властей в Эр-Рияде Джамаля Хашукджи. Предположительно Хашукджи был убит в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Власти королевства отрицают свою причастность к убийству.
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Джамаль ХашукджиСаудовская АравияСШАTwitterВ мире
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