Госдеп рассказал о добыче нефти в подконтрольных США сирийских зонах

ВАШИНГТОН, 7 ноя — РИА Новости. В Госдепартаменте США заявили, что нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывают местные власти.

Около 90% сирийской добычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат, который ранее был оплотом и основным источником дохода ИГ*, а сейчас находится под контролем союзных США курдских отрядов "Сирийских демократических сил" (SDF).

"Нефть добывается местными властями на благо местных общин. У нас в Госдепартаменте нет указаний от администрации (США. — Прим. ред.) что-либо делать с нефтяными месторождениями", — сказал журналистам высокопоставленный представитель ведомства.

Так он ответил на вопрос, рассматривается ли вариант участия американских компаний в добыче сырья в этих районах.

Нефтяные планы Трампа

В октябре президент США Дональд Трамп, который ранее говорил о намерении вывести все американские силы из региона, заявил, что часть военнослужащих останется, чтобы "охранять нефть" от боевиков ИГ*.

После этого глава Пентагона Марк Эспер сказал, что США будут защищать месторождения в арабской республике и ответят силой на попытки их захватить.

В среду Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники сообщило, что Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке арабской республики.

Агентство указало, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов" — в частности, смогут ли Соединенные Штаты наносить удары по сирийским, российским или другим силам.

Президент Сирии Башар Асад назвал Трампа лучшим лидером в истории страны, так как он откровенно заявляет о своих целях — например, о желании захватить контроль над нефтяными месторождениями.

Со своей стороны председатель исполкома Сирийского демократического совета (SDC, политическое крыло SDF) Ильхам Ахмед заявлял на прошлой неделе РИА Новости, что сирийские курды не хотят, чтобы США контролировали нефтяные месторождения в регионе.

В Москве действия США назвали неприемлемыми. Глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что за счет доходов от нефти в Сирии Вашингтон поддерживает лояльные им вооруженные формирования. В Минобороны ежемесячный доход Соединенных Штатов от добычи сирийской нефти оценили в 30 миллионов долларов.