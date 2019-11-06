СМИ: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии

Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии. Архивное фото

Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.

Агентство указывает, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов", в частности — смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.

Также отмечается, что это решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих.

"Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он неоднократно обещал", — пишет автор материала.

По словам источников агентства, в арабской республике могут остаться не менее 800 военных, из них около 200 — на базе Эт-Танф на юге страны.

Согласно новому плану, военные Соединенных Штатов будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ответят силой на попытки захватить месторождения. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.