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РИА Новости
Война в Сирии

СМИ: Трамп одобрил расширенную военную миссию по защите нефти в Сирии

05:15 06.11.2019 (обновлено: 09:27 06.11.2019)
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© REUTERS / Azad LashkariКолонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии
© REUTERS / Azad Lashkari
Колонна американских военных автомобилей на территории Ирака после вывода из северной Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии, передает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники.
Агентство указывает, что это вызывает ряд "сложных юридических вопросов", в частности — смогут ли США наносить удары по сирийским, российским или другим силам в случае возникновения угрозы нефтяным объектам.
Также отмечается, что это решение предполагает присутствие в Сирии сотен американских военнослужащих.
"Распоряжение Трампа перечеркивает предположения о том, что основная часть более 1,2 тысячи американских военнослужащих, находящихся в Сирии, в скором времени вернется домой, как он неоднократно обещал", — пишет автор материала.
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По словам источников агентства, в арабской республике могут остаться не менее 800 военных, из них около 200 — на базе Эт-Танф на юге страны.
Согласно новому плану, военные Соединенных Штатов будут защищать значительную часть территории от Дейр-эз-Зора до Эль-Хасаки, которую контролируют сирийские курды. При этом точную протяженность только предстоит определить.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США ответят силой на попытки захватить месторождения. По его словам, американские солдаты не намерены пускать туда ни Россию, ни сирийских военных.
Спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев отмечал, что нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться сирийским правительством. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал, что государственные органы США ежемесячно получают от добычи нефти в Сирии свыше 30 миллионов долларов.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
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Война в СирииМарк ЭсперАлександр ЛаврентьевИгорь КонашенковСирияРоссияAssociated PressВ мире
Популярные комментарии
Поправочка. Одобрил расширенную миссию по воровству сирийской нефти.
6 ноября, 06:52
CCicicipi
13821001
..... по защите сирийской нефти от сирийцев.
6 ноября, 07:37
Проф
36141000
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