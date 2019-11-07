В Киеве при взрыве Mercedes погиб один человек, еще двое пострадали

"Около 21.40 (20.40 мск) полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался Mercedes. Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва был неподалеку", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
По данным полиции, к взрыву "может быть причастен мотоциклист". Для его розыска и задержания в Киеве введена специальная полицейская операция.
Издание Dtp.kiev.ua сообщает, что мотоциклист кинул на крышу машины взрывное устройство и скрылся, был введен план "Перехват". Портал назвал происшествие терактом, однако официального подтверждения этой версии нет.
"Устанавливаются анкетные данные погибшего и пострадавших. Решается вопрос о правовой квалификации события", - говорится в сообщении полиции.