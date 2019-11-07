Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины

"Сегодня известный защитник бизнеса (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ждал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста", и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - написал Герус на странице в Facebook.

По словам депутата, претензия Ляшко заключалась в импорте электроэнергии. "Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам плюс", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - отметил глава комитета Рады.

Герус добавил, что с ним "все нормально, пострадала только рубашка". "Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - заявил он.