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РИА Новости

Олег Ляшко подрался с депутатом Рады

00:11 07.11.2019 (обновлено: 07:47 07.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время подачи документов в ЦИК Украины на регистрацию кандидата в президенты Украины
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 ноя - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что экс-депутат парламента и глава "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на него в аэропорту "Борисполь".

"Сегодня известный защитник бизнеса (украинского олигарха Рината - ред.) Ахметова, забытый всеми Ляшко меня ждал в аэропорту "Борисполь", чтобы устроить шоу-провокацию. Сниженная на 15% цена электроэнергии и полная готовность к зиме не устраивает "немонополиста", и они прибегают ко все более изощренным способам, как вести свой бизнес", - написал Герус на странице в Facebook.

По словам депутата, претензия Ляшко заключалась в импорте электроэнергии. "Хотя три года импорта угля из России по формуле "Роттердам плюс", что сопровождалось ростом тарифов для украинских потребителей, его полностью устраивали. Потому что на этом хорошо зарабатывал его дорогой "немонополист", - отметил глава комитета Рады.
Герус добавил, что с ним "все нормально, пострадала только рубашка". "Такие выдающиеся результаты - это совместная работа Олега Ляшко и его охранника. Без своего охранника он не хотел общаться", - заявил он.
Ляшко - одиозный украинский политик, называющий себя оппозиционером. Он известен неординарными выходками в Верховной раде, где он работал несколько созывов подряд. В частности, на одном из заседаний парламента в 2011 году Ляшко вышел на трибуну с мешочком земли и начал ее есть. Также политик не раз приводил к зданиям Рады и кабмина коров. В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко во время брифинга по результатам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским
1 августа, 23:15РИА Новости
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Андрей ГерусСитуация на УкраинеОлег ЛяшкоВерховная Рада УкраиныУкраинаВ мире
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