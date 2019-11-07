МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в четверг совещание с представителями адвокатского сообщества, где будут обсуждены вопросы регулирования рынка юридической помощи, сообщила пресс-служба кабмина.
"Седьмого ноября Медведев проведет совещание с представителями адвокатского сообщества, на котором обсудят актуальные вопросы регулирования рынка профессиональной юридической помощи, а также развития адвокатской деятельности и адвокатуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в совещании примут участие заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства РФ Константин Чуйченко, министр юстиции Александр Коновалов, полномочный представитель правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский, президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко, а также главы региональных адвокатских палат.