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РИА Новости

Счетная палата прокомментировала исполнение бюджета в январе-сентябре

00:30 07.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЗдание Счетной Палаты РФ в Москве
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Здание Счетной Палаты РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Уровень исполнения расходов бюджета РФ в январе-сентябре 2019 года был самым низким в сравнении с аналогичными периодами прошлых годов, начиная с 2010 года, следует из оперативного анализа Счетной палаты исполнения федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов.
"Уровень исполнения расходов является достаточно низким и составляет 62,9% показателя сводной росписи с изменениями", - говорится в документе.
За аналогичные периоды в прошлые годы уровень исполнения бюджета РФ по расходам составлял от 64,2% до 69,7%. Максимальный показатель был в 2015 году, минимальный - в 2011 году. В 2010 году уровень расходов составлял 65,5%, а в 2016-2018 годах держался на отметке чуть выше 66%, следует из отчета.
Наиболее низкий уровень исполнения в январе-сентябре 2019 года, как и в аналогичном периоде 2018 года, отмечается по разделам: "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Общегосударственные вопросы", "Культура, кинематография", "Национальная экономика", "Физическая культура и спорт", говорится в документе.
Аудитор Счетной палаты РФ Светлана Орлова
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На низком уровне (менее 40%) исполнены расходы по 5 главным распорядителям: Минкомсвязь – 16,1%; Ростуризм – 29,9%; Федеральное агентство по делам национальностей России – 34,9%; Росавиация – 37,9%; Госкорпорация "Роскосмос" – 38,8%.
Исполнение расходов на уровне менее 40% в открытой части бюджета и ниже уровня за аналогичный период 2018 года осуществлено по 4 госпрограммам: фармацевтика, атомный комплекс, электронная и авиационная промышленность, отмечает Счетная палата.
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