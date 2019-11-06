Госбюро расследований Украины получило доступ к данным о доходах Порошенко

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Печерский суд Киева предоставил доступ следователям Госбюро расследований Украины и прокурорам к данным о доходах экс-президента Петра Порошенко, соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.
"Предоставить группе следователей… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда Украины…, о суммах начисления заработной платы, суммах начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ЛИЦО_1 (Петр Порошенко - ред.) за период с 07.06.2014 года по 19.05.2019", - говорится в постановлении суда.
Суд предоставил разрешение на один месяц.
Отмечается, что решение принято в рамках расследования относительно поездки Порошенко с семьей на Мальдивы под чужими именами.
Украинская передача "Схемы" в 2018 году опубликовала расследование о том, что Порошенко с 1 по 8 января отдыхал на Мальдивских островах. По данным журналистов, отдых ему обошелся по меньшей мере в 500 тысяч долларов. Также уточнялось, что президент отдыхал под именем Mr. Petro Incognito.