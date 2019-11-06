Госбюро расследований Украины получило доступ к данным о доходах Порошенко

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Печерский суд Киева предоставил доступ следователям Госбюро расследований Печерский суд Киева предоставил доступ следователям Госбюро расследований Украины и прокурорам к данным о доходах экс-президента Петра Порошенко , соответствующее решение суда опубликовано в Едином реестре судебных решений.

"Предоставить группе следователей… и прокурорам группы прокуроров разрешение на временный доступ к документам, находящихся во владении Пенсионного фонда Украины…, о суммах начисления заработной платы, суммах начисления доходов, о суммах уплаченных страховых взносов ЛИЦО_1 (Петр Порошенко - ред.) за период с 07.06.2014 года по 19.05.2019", - говорится в постановлении суда.

Суд предоставил разрешение на один месяц.

Отмечается, что решение принято в рамках расследования относительно поездки Порошенко с семьей на Мальдивы под чужими именами.