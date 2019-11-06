Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом

ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом , разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.

"Только что у меня был очень хороший разговор с президентом Турции. Он проинформировал меня, что они (турецкие военные) поймали несколько боевиков ИГ*, которые, согласно сообщениям, сбежали в ходе конфликта (Турции с курдами), включая жену и сестру террориста-убийцы (главаря ИГ* Абу Бакра) аль-Багдади", - написал Трамп.

Кроме того, Трамп подтвердил, что встретится в Вашингтоне с Эрдоганом 13 ноября.

Ранее в администрации турецкого лидера сообщили, что встреча в Вашингтоне пройдет 13 ноября, хотя еще накануне Эрдоган заявлял, что пока не решил, состоится ли его визит в США, и обещал принять решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.