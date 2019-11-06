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РИА Новости

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Эрдоганом

23:20 06.11.2019 (обновлено: 23:38 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 6 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил в своем Twitter об "очень хорошем телефонном разговоре" с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, разговор касался, в частности, поимки боевиков "Исламского государства"*, ситуации на границе с Сирией.
"Только что у меня был очень хороший разговор с президентом Турции. Он проинформировал меня, что они (турецкие военные) поймали несколько боевиков ИГ*, которые, согласно сообщениям, сбежали в ходе конфликта (Турции с курдами), включая жену и сестру террориста-убийцы (главаря ИГ* Абу Бакра) аль-Багдади", - написал Трамп.
Президент США Дональд Трамп
17 октября, 22:19Война в Сирии
Трамп заявил, что ждет визита Эрдогана в Вашингтон
Кроме того, Трамп подтвердил, что встретится в Вашингтоне с Эрдоганом 13 ноября.
Ранее в администрации турецкого лидера сообщили, что встреча в Вашингтоне пройдет 13 ноября, хотя еще накануне Эрдоган заявлял, что пока не решил, состоится ли его визит в США, и обещал принять решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииДональд ТрампТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганСШАВ мире
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