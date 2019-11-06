Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне

Накануне Эрдоган заявил, что пока не решил, состоится ли его визит в США 13 ноября, он примет решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.

"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США. Стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.