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РИА Новости
Война в Сирии

Эрдоган и Трамп подтвердили дату встречи в Вашингтоне

23:06 06.11.2019 (обновлено: 23:18 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкДональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 6 ноя - РИА Новости. Президенты Турции и США Тайип Эрдоган и Дональд Трамп подтвердили в ходе телефонных переговоров, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября, говорится в сообщении администрации турецкого лидера.
Накануне Эрдоган заявил, что пока не решил, состоится ли его визит в США 13 ноября, он примет решение по итогам телефонных переговоров с Трампом.
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"Наш президент провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Оба лидера подтвердили свою встречу в Вашингтоне 13 ноября по приглашению президента США. Стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы", - говорится в сообщении.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции в Сирии на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намеревалась контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник, 22 октября. Позднее Эрдоган заявил, что США не в полной мере выполнили свои обязательства перед Турцией в рамках договоренностей по Сирии, Анкара не готова идти на компромиссы.
ТЕСТ Сирия, Турция
16 октября, 20:18РИА Новости
Турецкая военная операция "Источник мира"
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Война в СирииВойна в СирииДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВашингтон (штат)Вашингтон (город)В мире
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