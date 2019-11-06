В Дагестане 8 из 10 городских округов готовы к зиме

МАХАЧКАЛА, 6 ноя – РИА Новости. Восемь из 10 городских округов в Дагестане получили паспорта готовности к зимнему периоду 2019-2020 года, сообщил на совещании у главы республики зампред правительства Восемь из 10 городских округов в Дагестане получили паспорта готовности к зимнему периоду 2019-2020 года, сообщил на совещании у главы республики зампред правительства Дагестана Владимир Лемешко.

По словам Лемешко, которые приводит пресс-служба главы и правительства региона, также предпринимаются меры для минимизации риска аварий на ряде объектов газовых и электрических сетей, которые были признаны бесхозными и в настоящее время переоформляются в собственность. С этой целью возникла необходимость заключения договоров аварийного прикрытия между муниципалитетами и обслуживающими сети компаниями.

"Данная мера необходима в период переоформления в собственность бесхозных объектов. В соответствии с заключенными договорами эксплуатирующая организация устраняет, в случае их возникновения, аварии, а муниципалитеты компенсируют затраты на аварийное обслуживание", - сказал он.

В пресс-службе напомнили, что по указанию главы Дагестана Владимира Васильева на аварийный ремонт таких объектов еще в начале года были предусмотрены средства в республиканском бюджете.

Как сообщил на совещании мэр Махачкалы Салман Дадаев, в связи с резким похолоданием при администрации муниципалитета был создан оперативный штаб на случай возникновения ЧС. Кроме того, в городе увеличили число аварийных бригад. Дадаев добавил, что после недавних погодных явлений, когда в Махачкале в течение суток выпала месячная норма осадков, специализированными городскими службами была проведена работа по очистке ливневых стоков и установки на них мусороулавливателей, благодаря чему последствия стихии, подтопившей несколько десятков улиц, были оперативно устранены.

Владимир Васильев дал положительную оценку созданию оперативного штаба по борьбе с возможными природными ЧС в столице республики.