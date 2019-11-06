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РИА Новости
Ленинградская область

Волховская неваляшка станет новым брендовым сувениром Ленобласти

20:56 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПроизводство кукол-неваляшек
Производство кукол-неваляшек
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Деревянная неваляшка, расписанная элементами Волховской кистевой росписи по дереву, признана победителем пятого Всероссийского конкурса "Туристический сувенир – 2019". Теперь она станет официальным сувениром Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, финал пятого Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" состоялся в Саратове. В этом году на конкурс было заявлено более двух тысяч туристических сувениров из 66 регионов страны, но к участию в общенациональном финале были допущены авторы 514 работ из 52 регионов страны.
От Ленинградской области свою продукцию представили мастерская ООО "Волховская роспись", занимающаяся воссозданием народных художественных промыслов в регионе. Специально для конкурса ее мастера разработали игрушку, представляющую собой современную неваляшку с музыкальным механизмом внутри и расписанную по утраченным технологиям народного промысла региона натуральными красками, пояснили в пресс-службе.

Как строили 100 лет назад

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"Волховская неваляшка разработана на основе материалов, собранных в заказниках этнографического музея. Игрушка "одета" в традиционные одежды, которые 100 лет назад носили жители данного района Ленинградской области. Все детали на ней в точности расписаны в соответствии с традициями того времени: цвета одежды, глаз и волос, манжеты на рукавах рубахи. С точностью до миллиметра вымерена длина платка и его орнамент", - рассказала РИА Новости генеральный директор мастерской Антонина Дорогова.
Она отметила, что на конкурсе мастерская также представила миниатюрную прялку, украшенную Шугозерской росписью (художественная роспись по дереву). Этот промысел бытовал на территории современного Тихвинского района Ленинградской области, в районе Шугозерских озее в конце XIX в начале XX веков. Как и Волховский промысел он также был полностью утрачен.
По словам собеседницы агентства, благодаря победе в конкурсе изделия мастерской теперь будут представлены в сувенирных магазинах Ленобласти. Таким образом, авторы надеются сместить акценты с массово производства некачественных сувениров из пластика на традиционный региональный промысел.
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"Мы думаем, что сувенир-игрушка такой формы сейчас будет актуален для современного потребителя. Нам очень важно, чтобы она, с точки зрения внешнего вида, до миллиметра, походила на оригинал, точнее на то, как если бы ее украсили мастера век назад", - пояснила Дорогова.

Не забывать про бизнес

Она подчеркнула, что предприятия народного художественного промысла в современных реалиях должны акцентировать свое внимание не только на сохранении оригинальных практик, но и на требованиях бизнеса. Для этого мастерская ищет новые каналы продаж.
"Сегодня на Ленинградском бизнес-форуме "Энергия возможности" мы заключили трехстороннее соглашение с Фондом развития промышленности и Европейджес. Кроме того, завели аккаунт на сервисе BBP (платформа по поиску бизнес-партнеров) и в ближайшее время планируем выйти на крупнейшие интернет-площадки. Также планируем отрыть художественную галерею-представительство народного художественного промысла Северо-Запада в Петербурге, где будут представлены работы мастеров и предприятий со всей России", - пояснила Антонина Дорогова.
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Помимо этого, в мастерской прорабатывается идея открытия своих представительств в туристических местах в районах всего Северо-Западного региона.
"Мы надеемся, что наша победа во всероссийском конкурсе позволит нам заявить о себе. Наш проект инвестиционный, мы пока не просили поддержки у государства", - подытожила собеседница.

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Ленинградская областьЛенинградская областьОбщество
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