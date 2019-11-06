На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Проект дорожной карты по нормативному регулированию неформального дополнительного образования, развития наставничества и мер поддержки молодежного предпринимательства обсудят участники Форума - Баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35" , который пройдет 7-8 ноября в Проект дорожной карты по нормативному регулированию неформального дополнительного образования, развития наставничества и мер поддержки молодежного предпринимательства обсудят участники Форума - Баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35" , который пройдет 7-8 ноября в Санкт-Петербурге , сообщает Информбюро Национальной технологической инициативы.

"В рамках баркемпа пройдет проектирование законодательной дорожной карты по направлению "Кружковое движение". Вопросы, которые планируется обсудить: нормативное регулирование дополнительного образования, регулирование деятельности по неформальному технологическому образованию и развитию института наставничества, регулирование индивидуальной образовательной траектории учащегося, меры поддержки молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении.

В баркемпе примут участие около 10 зарубежных фондов, финансирующих проекты более чем в 20 странах мира, российские компании с высокой долей экспорта, ведущие эксперты в области технологического развития и образовательных технологий.

Кроме того, отметили в Информбюро, на форуме пройдет стратегическая сессия по формированию нормативной дорожной карты "Сэйфнет". На ней будут обсуждаться вопросы технической стандартизации в области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и "умного города", а также комплекс стандартов для рынков НТИ: стандарты по "доверенной среде", по квантовым коммуникациям, по безопасности киберфизических систем, а также стандарт идентификации стрелкового оружия.

Как сообщалось, основной темой форума станет реализация новых форм и направлений технологического экспорта для российских компаний, проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), обсуждение успешных экспортных практик вместе с представителями зарубежных компаний-партнеров.