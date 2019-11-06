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РИА Новости

На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования

20:02 06.11.2019
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© Фото : Информбюро НТИНа баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
На баркемпе НТИ в Санкт-Петербурге обсудят стандарты допобразования
© Фото : Информбюро НТИ
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Проект дорожной карты по нормативному регулированию неформального дополнительного образования, развития наставничества и мер поддержки молодежного предпринимательства обсудят участники Форума - Баркемпа "Национальная технологическая революция 20.35" , который пройдет 7-8 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает Информбюро Национальной технологической инициативы.

"В рамках баркемпа пройдет проектирование законодательной дорожной карты по направлению "Кружковое движение". Вопросы, которые планируется обсудить: нормативное регулирование дополнительного образования, регулирование деятельности по неформальному технологическому образованию и развитию института наставничества, регулирование индивидуальной образовательной траектории учащегося, меры поддержки молодежного предпринимательства", - говорится в сообщении.

В баркемпе примут участие около 10 зарубежных фондов, финансирующих проекты более чем в 20 странах мира, российские компании с высокой долей экспорта, ведущие эксперты в области технологического развития и образовательных технологий.
Кроме того, отметили в Информбюро, на форуме пройдет стратегическая сессия по формированию нормативной дорожной карты "Сэйфнет". На ней будут обсуждаться вопросы технической стандартизации в области квантовых коммуникаций, искусственного интеллекта и "умного города", а также комплекс стандартов для рынков НТИ: стандарты по "доверенной среде", по квантовым коммуникациям, по безопасности киберфизических систем, а также стандарт идентификации стрелкового оружия.
Как сообщалось, основной темой форума станет реализация новых форм и направлений технологического экспорта для российских компаний, проектов Национальной технологической инициативы (НТИ), обсуждение успешных экспортных практик вместе с представителями зарубежных компаний-партнеров.
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Форум откроет пленарная дискуссия "Новая модель экспорта: сеть глобального доверия". Также Фонд "Сколково" и АСИ представят совместный акселератор в сфере инноваций и инновационной инфраструктуры для развития регионов, новых программ подготовки талантов и предпринимателей. Будет организован match making для российских проектов с участием фондов из Германии, Испании, Франции, Финляндии, Китая, Турции, Индии, Швейцарии, Австрии, Саудовской Аравии, Бахрейна.
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