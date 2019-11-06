Эксперт назвал вариант транзита газа, удобный для России и Украины

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Формат краткосрочных аукционов на транзит российского газа через Украину может стать оптимальным для обеих сторон, заявил РИА Новости аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Наверное, оптимальным вариантом для обеих сторон был бы переход на систему краткосрочных аукционов (если Киев успеет имплементировать европейское законодательство)", - считает эксперт.

"Здесь Украина сможет устанавливать какую-то более выгодную для себя величину тарифа, а "Газпром" платить более высокую цену за гибкое использование украинской ГТС, которая после ввода "Северного потока-2" и "Турецкого потока" приобретет роль балансирующего маршрута", - пояснил Капитонов.

При этом он подчеркнул, что сторонам все же нужно прийти к согласию об условиях транзита до конца года, так как отсутствие договоренности может привести к полномасштабному газовому кризису.

Комментируя новый иск "Нафтогаза Украины" к "Газпрому" на 12 миллиардов долларов, Капитонов сказал, что такой шаг мотивирован "боязнью в отсутствие долгосрочного контракта через год-два оказаться полностью без российского транзитного газа в системе". При этом, по его мнению, "Газпром" никогда не пойдет на такие колоссальные выплаты.