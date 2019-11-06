Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана

ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Иран подтвердил, что не пустил инспектора Иран подтвердил, что не пустил инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на завод по обогащению урана в Натанзе, она покинула страну, сообщила в среду пресс-служба Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).

Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти Ирана на прошлой неделе ненадолго задержали инспектора, работающую на МАГАТЭ в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок.

"На прошлой неделе Иран не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано.

Сама же инспектор уже покинула Иран, направившись в Вену.

Как сообщало агентство Рейтер, происшествие с инспектором организации будет обсуждаться на встрече Совета управляющих МАГАТЭ в четверг, который был созван для обсуждения "двух вопросов о мерах безопасности", повестка не уточняется. МАГАТЭ и представитель Ирана при организации отказались от комментариев.

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.