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РИА Новости

Иран не пустил инспектора МАГАТЭ на завод по обогащению урана

18:52 06.11.2019 (обновлено: 19:04 06.11.2019)
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© страница IAEA в Twitter Международное агентство по атомной энергии
 Международное агентство по атомной энергии
© страница IAEA в Twitter
ТЕГЕРАН, 6 ноя – РИА Новости. Иран подтвердил, что не пустил инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на завод по обогащению урана в Натанзе, она покинула страну, сообщила в среду пресс-служба Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
Ранее агентство Рейтер сообщило, что власти Ирана на прошлой неделе ненадолго задержали инспектора, работающую на МАГАТЭ в исламской республике, и изъяли у нее документы, необходимые для поездок.
"На прошлой неделе Иран не пустил одного из инспекторов МАГАТЭ на объект по обогащению урана в Натанзе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время проверки при входе на объект сработало оборудование, показавшее наличие "возможно подозрительных" веществ и материалов. Об этом было заявлено МАГАТЭ, как и о том, что ее разрешение на проведение инспекций в Иране было аннулировано.
Сама же инспектор уже покинула Иран, направившись в Вену.
Как сообщало агентство Рейтер, происшествие с инспектором организации будет обсуждаться на встрече Совета управляющих МАГАТЭ в четверг, который был созван для обсуждения "двух вопросов о мерах безопасности", повестка не уточняется. МАГАТЭ и представитель Ирана при организации отказались от комментариев.
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики.
С 6 ноября Тегеран в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа.
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Вчера, 13:54РИА Новости
Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе
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