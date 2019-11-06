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РИА Новости

В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву

17:36 06.11.2019
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкПосольство США в Большом Девятинском переулке в Москве
Посольство США в Большом Девятинском переулке в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спецпосланник госдепа США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября, на встречах с российскими официальными лицами будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие РФ и США по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении посольства США в РФ.
"Спецпосланник госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября 2019 года. Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - заявили в дипмиссии.
Кроме того, спецпосланник Марк Ламберт встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по нераспространению, добавили в посольстве.
Московская конференция по нераспространению – международная дискуссионная площадка, которая организуется в российской столице с 2010 года. В МКН-2019, которая пройдет в Москве 7-9 ноября, ожидается участие более 250 экспертов из 40 стран мира, в том числе профильных международных организаций.
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