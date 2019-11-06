В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Спецпосланник Спецпосланник госдепа США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября, на встречах с российскими официальными лицами будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие РФ и США по вопросу урегулирования ситуации на Корейском полуострове, говорится в сообщении посольства США в РФ.

"Спецпосланник госдепартамента США по КНДР Марк Ламберт посетит Москву с визитом 6-9 ноября 2019 года. Он проведет встречи с российскими официальными лицами, в рамках которых будет обсуждаться дальнейшее взаимодействие США и России для достижения окончательной и в полной мере верифицируемой денуклеаризации Северной Кореи", - заявили в дипмиссии.

Кроме того, спецпосланник Марк Ламберт встретится с экспертами в этой области и посетит Московскую конференцию по нераспространению, добавили в посольстве.