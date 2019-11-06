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РИА Новости

Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся

17:34 06.11.2019 (обновлено: 17:36 06.11.2019)
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© сайт МИД РоссииДиректор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
© сайт МИД России
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала об информационных ошибках министерства, за которые надо было извиняться.
"Мы являемся политическим ведомством, мы даем оценки политические, но это никаким образом не снимает с нас ответственность за ту фактуру, которую мы предоставляем", - заявила она, выступая на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
Когда происходят ошибки, МИД за них извиняется и публикует соответствующее подтверждение, подчеркнула Захарова.
"Публично два раза. Это было года два назад. Так мы познакомились с Данилой Гальперович. Когда (глава МИД РФ) Сергей Викторович Лавров в ходе пресс-конференции процитировал его статью, он думал, что цитирует из его статьи, а процитировал то, чего в статье не было, и в описательном жанре говорил о статье. Но фамилию назвал. Мне написал человек, сказал: "вот я тот самый, я на самом деле так не писал". Я написала целый пост, принесла извинения", - рассказала Захарова.
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
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Официальный представитель МИД РФ также вспомнила историю с комиссаром Совета Европы Дуней Миятович, когда она заявила в ходе брифинга что ей не дали визу "по-моему, на Украину куда-то". Миятович тут же это опровергла, и Захарова сказала, что ведомство ошиблось.
Еще один случай произошел на российском телевидении, рассказала Захарова, когда она перепутала снимок посещения лидера "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена Белого дома с посещением делегации талибов.
"Пришла туда же через две недели, позвонила Евгению Попову. Пришла, сказала, что вот так и так, вот фотография этого, вот фотография этого. Мы сами себя поправляем регулярно, считаем, что это абсолютно нормально", - добавила Захарова.

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