В Гидрометцентре прогнозируют изменчивую погоду в центре России

"Похолодает обязательно, но погода сейчас будет просто очень изменчивая. В чем заключается эта изменчивость? Завтра будет переходный день, с максимальной температурой днем 6-8 градусов и дальше будет понижение 8 и 9 ноября. По области она будет 0...+4 градуса. В воскресенье опять будет изменение циркуляции и повышение температуры. Начиная со второй половины завтрашнего дня, мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя", - сказал Вильфанд.