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РИА Новости

В Гидрометцентре прогнозируют изменчивую погоду в центре России

16:59 06.11.2019
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© РИА Новости / Виктор БельцовПоследствия ледяного дождя в Москве
Последствия ледяного дождя в Москве
© РИА Новости / Виктор Бельцов
Последствия ледяного дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Синоптики прогнозируют изменчивую погоду в центре России в ближайшие дни без резких похолоданий и "ледяного дождя", сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Ранее директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин, комментируя заявление международной группы ученых о том, что изменение климата приведет к "неописуемым страданиям" человечества, отметил, что практически все последствия изменения климата будут иметь негативное влияние. Кокорин предположил, что аномально теплая погода в Москве в последнее время может из-за изменения климата внезапно смениться очень резким похолоданием, которое приведет, в том числе, к значительному увеличению нагрузки на коммунальные сети города.
"Похолодает обязательно, но погода сейчас будет просто очень изменчивая. В чем заключается эта изменчивость? Завтра будет переходный день, с максимальной температурой днем 6-8 градусов и дальше будет понижение 8 и 9 ноября. По области она будет 0...+4 градуса. В воскресенье опять будет изменение циркуляции и повышение температуры. Начиная со второй половины завтрашнего дня, мы осадков не ожидаем. Наиболее интенсивные осадки ожидаются сегодня вечером и ночью. Даже ожидается мокрый снег, но в основном осадки будут в виде дождя", - сказал Вильфанд.
"Дальше будет понижение температуры, но она все равно будет выше нормы на 3-4 градуса, а в воскресенье и первый день рабочей недели на 6-7 градусов... В ближайшие дни резких похолоданий не стоит ждать", - добавил научный руководитель Гидрометцентра.
Он также уточнил, что не ожидается выпадение "ледяного дождя" или, как говорят синоптики, переохлажденной влаги.
"Термин "ледяной дождь" ученые не используют. Говорят "переохлажденная влага". Это явление происходит, когда атмосфера очень сильно стратифицирована, когда на высоте полутора километров температура ниже нуля, выпадает снег, затем на высоте около километра температура выше нуля, там снег тает и превращается в дождь, а в приземном слое, температура опять ниже нуля и капли покрывают ледяной корочкой. Эти капли, падая на землю, превращаются в лед. Ветки деревьев обледеневают, дороги, страшное явление, но пока этого не предвидится", - сообщил Вильфанд.
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