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РИА Новости

Режим ЧС ввели в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений

16:50 06.11.2019 (обновлено: 16:57 06.11.2019)
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© Фото : ГУМЧС России по Вологодской областиПодтопления в Вологодской области
Подтопления в Вологодской области
© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Режим ЧС введен в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений и отключений электричества в связи с непогодой, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников.

"Аномальная погода на Вологодчине привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности", - написал губернатор на странице своего официального сообщества в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, за два дня в регионе выпала критическая норма осадков. Наиболее сложной ситуация остается в Вологде и Вологодском районе.
"Вода в реках продолжает подниматься. Спасатели эвакуировали жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления", - отмечает Кувшинников.
Также, по его словам, из-за мокрого снега более 500 населенных пунктов остались без электроэнергии. Специалисты в настоящее время устраняют последствия непогоды на электросетях.
"Наша задача – обеспечить всем необходимым тех, кому пришлось покинуть свой дом, наладить транспортное сообщение между населенными пунктами, восстановить электроснабжение в районах", - отметил глава региона.
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