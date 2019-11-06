Режим ЧС ввели в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений

© Фото : ГУМЧС России по Вологодской области Подтопления в Вологодской области

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Режим ЧС введен в 13 районах Режим ЧС введен в 13 районах Вологодской области из-за подтоплений и отключений электричества в связи с непогодой, сообщил губернатор региона Олег Кувшинников

"Аномальная погода на Вологодчине привела к подтоплению и отключению электричества в некоторых населенных пунктах. Режим ЧС введен в 13 районах: Вологодском, Череповецком, Устюженском, Шекснинском, Междуреченском, Сямженском, Усть-Кубинском, Тотемском, Бабаевском, Никольском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Бабушкинском районах. В Вологде введен режим повышенной готовности", - написал губернатор на странице своего официального сообщества в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, за два дня в регионе выпала критическая норма осадков. Наиболее сложной ситуация остается в Вологде и Вологодском районе.

"Вода в реках продолжает подниматься. Спасатели эвакуировали жителей, чьи дома оказались в зоне подтопления", - отмечает Кувшинников.

Также, по его словам, из-за мокрого снега более 500 населенных пунктов остались без электроэнергии. Специалисты в настоящее время устраняют последствия непогоды на электросетях.