Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за отсрочки Brexit

ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр . Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за вынужденной отсрочки Brexit.

Джонсону так и не удалось добиться от парламента поддержки достигнутого им с ЕС соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения. Он был вынужден просить ЕС об отсрочке выхода Британии, хотя ранее заявлял, что скорей "умрет в канаве", чем попросит о продлении срока Brexit. Премьер рассчитывает на то, что Консервативная партия после декабрьских выборов улучшит свои позиции в палате общин, и депутаты, наконец, одобрят соглашение и дадут стране возможность выйти из ЕС до 31 января 2020 года.

"Я могу вам сказать, я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук, поскольку мы уже почти добились всего. У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель", - сказал Джонсон , выступая в среду с заявлением, посвященным официальному началу предвыборной кампании.

В среду Джонсон побывал на аудиенции у королевы Елизаветы Второй, которая дала разрешение на проведение 12 декабря всеобщих выборов.

Речь Джонсона стала, по сути, его предвыборным манифестом. Он повторил обещание добиться осуществления Brexit и заверил, что "сотни миллиардов фунтов стерлингов ждут этого момента, чтобы влиться в британскую экономику". Он пообещал поддерживать Национальную службу здравоохранения и систему образования, бороться с изменением климата, а также ввести основанную на системе баллов иммиграционную систему, тогда как оппозиция, по его мнению, намерена открыть страну для бесконтрольного въезда мигрантов.

Премьер заявил, что приход к власти лейбористов станет началом "кошмарного шоу нерешительности и промедления", и упрекнул лидера оппозиции Джереми Корбина в отсутствии четкой позиции по ключевым вопросам. Он предсказал, что при лейбористском правительстве пройдут сразу два референдума – по Brexit и по независимости Шотландии.

"А мы даже не знаем, какую позицию займет Джереми Корбин", – отметил он.

Джонсон также подверг критике своего политического оппонента за то, что тот якобы поддержал президента РФ Владимира Путина в момент, когда стало известно об инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.