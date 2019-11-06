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РИА Новости

Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за отсрочки Brexit

16:48 06.11.2019 (обновлено: 16:51 06.11.2019)
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© REUTERS / Toby MelvilleПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
© REUTERS / Toby Melville
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 6 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что "хотел сжевать свой галстук" из-за вынужденной отсрочки Brexit.
Джонсону так и не удалось добиться от парламента поддержки достигнутого им с ЕС соглашения об условиях выхода Великобритании из объединения. Он был вынужден просить ЕС об отсрочке выхода Британии, хотя ранее заявлял, что скорей "умрет в канаве", чем попросит о продлении срока Brexit. Премьер рассчитывает на то, что Консервативная партия после декабрьских выборов улучшит свои позиции в палате общин, и депутаты, наконец, одобрят соглашение и дадут стране возможность выйти из ЕС до 31 января 2020 года.
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"Будет сложно представить". Эксперт о словах Джонсона об отсрочке BrexitПремьер Великобритании Борис Джонсон предположил, что ЕС согласится продлить отсрочку Brexit, а королевство ожидают внеочередные выборы. В эфире радио Sputnik эксперт-международник Дмитрий Офицеров-Бельский прокомментировал это заявление.
"Я могу вам сказать, я дошел до точки, когда хотел уже от отчаяния сжевать свой собственный галстук, поскольку мы уже почти добились всего. У нас есть соглашение, с которым мы можем покинуть ЕС всего через несколько недель", - сказал Джонсон, выступая в среду с заявлением, посвященным официальному началу предвыборной кампании.
В среду Джонсон побывал на аудиенции у королевы Елизаветы Второй, которая дала разрешение на проведение 12 декабря всеобщих выборов.
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Выход есть. Парламент Британии решил выйти из себяДобившись от ЕС новой отсрочки Brexit, парламент принял предложение премьера о проведении внеочередных выборов 12 декабря. А казначейство отправило в печь 10 тысяч памятных монет, выпущенных к не состоявшемуся в октябре выходу страны из ЕС.
Речь Джонсона стала, по сути, его предвыборным манифестом. Он повторил обещание добиться осуществления Brexit и заверил, что "сотни миллиардов фунтов стерлингов ждут этого момента, чтобы влиться в британскую экономику". Он пообещал поддерживать Национальную службу здравоохранения и систему образования, бороться с изменением климата, а также ввести основанную на системе баллов иммиграционную систему, тогда как оппозиция, по его мнению, намерена открыть страну для бесконтрольного въезда мигрантов.
Премьер заявил, что приход к власти лейбористов станет началом "кошмарного шоу нерешительности и промедления", и упрекнул лидера оппозиции Джереми Корбина в отсутствии четкой позиции по ключевым вопросам. Он предсказал, что при лейбористском правительстве пройдут сразу два референдума – по Brexit и по независимости Шотландии.
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"А мы даже не знаем, какую позицию займет Джереми Корбин", – отметил он.
Джонсон также подверг критике своего политического оппонента за то, что тот якобы поддержал президента РФ Владимира Путина в момент, когда стало известно об инциденте с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери.
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2018 года заявил, что дело Скрипаля рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
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СолсбериСергей СкрипальВыход Британии из ЕвросоюзаBrexitДжереми КорбинБорис ДжонсонСергей ЛавровЕвросоюзГлавное разведывательное управление РФМоскваЛондонВ мире
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