Брат солдата Шамсутдинова опроверг данные об угрозе изнасилования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Старший брат Старший брат Рамиля Шамсутдинова , убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, опроверг информацию о том, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Издание Baza в среду сообщило, что срочник открыл стрельбу по сослуживцам, потому что те пообещали его "опустить".

"По этому моменту нет, он такого нам не говорил. Я сильно в подробности не влезал, потому что не сильно хотелось это слушать. По поводу сексуального насилия – это мы сами удивились, когда прочитали в интернете", - сказал РИА Новости Риян Шамсутдинов в ответ на вопрос, жаловался ли солдат родным на угрозы сексуального насилия.

В то же время Рамиль действительно жаловался на дедовщину - по словам собеседника агентства, его брата били, отбирали деньги, причем это происходило регулярно.

"Было физическое насилие, психологическое насилие было. Это он подтверждает. Отцу он лично сказал, что не мог это терпеть и это было последней каплей. Деньги отбирали – небольшие суммы, но стабильно. Каждую получку их. Они там зарплату получают какую-то", - отметил Риян Шамсутдинов.