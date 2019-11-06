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РИА Новости

Брат солдата Шамсутдинова опроверг данные об угрозе изнасилования

16:43 06.11.2019
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© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам БурангуловПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : портал ЗАТО Горный (Чита-46)/Рустам Бурангулов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Старший брат Рамиля Шамсутдинова, убившего восемь человек в военной части Забайкальского края, опроверг информацию о том, что сослуживцы угрожали ему изнасилованием.
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Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье. По данным Минобороны, при смене караула срочник Рамиль Шамсутдинов начал расстреливать сослуживцев из табельного оружия, убив восемь человек и ранив еще двух (сейчас их жизни вне опасности). Солдата задержали, Читинский гарнизонный военный суд заключил его под стражу. Издание Baza в среду сообщило, что срочник открыл стрельбу по сослуживцам, потому что те пообещали его "опустить".
"По этому моменту нет, он такого нам не говорил. Я сильно в подробности не влезал, потому что не сильно хотелось это слушать. По поводу сексуального насилия – это мы сами удивились, когда прочитали в интернете", - сказал РИА Новости Риян Шамсутдинов в ответ на вопрос, жаловался ли солдат родным на угрозы сексуального насилия.
В то же время Рамиль действительно жаловался на дедовщину - по словам собеседника агентства, его брата били, отбирали деньги, причем это происходило регулярно.
"Было физическое насилие, психологическое насилие было. Это он подтверждает. Отцу он лично сказал, что не мог это терпеть и это было последней каплей. Деньги отбирали – небольшие суммы, но стабильно. Каждую получку их. Они там зарплату получают какую-то", - отметил Риян Шамсутдинов.
У солдата забрали телефон, который следователи до сих пор не могут найти, добавил собеседник.
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Рамиль ШамсутдиновСтрельба в военной части в ЗабайкальеЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
РИА, у вас с логикой всё в порядке? В каком месте брат что-либо опроверг? Он сказал, что "Он нам такого не говорил!" Это не означает, что Рамилю не угрожали.
6 ноября, 17:58
ИБИван Брынов
1900002
Очень мутная история. Во-первых в караул берут далеко не всех. Отбирают морально устойчивых. Во-вторых караул даже кормят отдельно и лучше, чем остальных. В-третьих там где заряженное оружие дедовщины почти нет из-за угрозы огнестрела. А там где есть жёсткая дедовщина солдатам патроны не дают в караул. Это опасно. Но второе не часто случается. В мою службу такое не практиковалось. И вообще откуда взяться нынче дедам, если все год служат? Что то солдатик врёт. Он похоже сам устав нарушал, раз против него весь состав был настроен против. А именно шёл в отказ отказываясь от выполнения обязанностей дневального. В армии нет поломоек. Уборка помещений (казарма, караульное помещение) лежит на солдатах. А этот боец похоже пошел в отказ, строя из себя неприкасаемого. Обычно такое пытаются проделывать выходцы с Кавказа. Ошибка командиров в том что пытались своими силами вразумить. Надо было его за неподчинение на губу отправить, а не в караул ставить. А потом может и в штрафбат.
6 ноября, 17:30
Valdemar Ivanoff
7000011
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