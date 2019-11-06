Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей

БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что падение Берлинской стены, которую он назвал "шрамом на лице Европы", было обусловлено победой "более сильных" западных ценностей.

"Пришло время вспомнить, как далеко мы продвинулись вместе всего за одно поколение… 29 друзей и союзников, стоящих плечом к плечу, объединились в защиту свободы и демократии, чтобы сохранить мир и защитить почти миллиард граждан", - заявил Столтенберг на церемонии у входа в штаб-квартиру альянса, где в качестве монумента установлен фрагмент Берлинской стены.

По его словам, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи. "Но это не удалось, потому что наше видение и ценности были сильнее", - отметил Столтенберг, призвав "защищать их каждый день и продолжать оставаться едиными".

Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.