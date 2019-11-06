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РИА Новости

Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей

16:13 06.11.2019
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© AP Photo / Francisco SecoГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
© AP Photo / Francisco Seco
БРЮССЕЛЬ, 6 ноя – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что падение Берлинской стены, которую он назвал "шрамом на лице Европы", было обусловлено победой "более сильных" западных ценностей.
"Пришло время вспомнить, как далеко мы продвинулись вместе всего за одно поколение… 29 друзей и союзников, стоящих плечом к плечу, объединились в защиту свободы и демократии, чтобы сохранить мир и защитить почти миллиард граждан", - заявил Столтенберг на церемонии у входа в штаб-квартиру альянса, где в качестве монумента установлен фрагмент Берлинской стены.
По его словам, стена была "шрамом на лице Европы", она пыталась удержать людей и идеи. "Но это не удалось, потому что наше видение и ценности были сильнее", - отметил Столтенберг, призвав "защищать их каждый день и продолжать оставаться едиными".
Берлинская стена (Berliner Mauer) - оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Общая протяженность составляла 155 километров.
В Германии объявлено о проведении с октября 2019 по октябрь 2020 годов так называемого юбилейного года Германского единства, в частности 9 ноября 2019 года в Берлине и по всей Германии состоятся торжества, посвященные 30-летию падения Берлинской стены.
Последний коммунистический руководитель ГДР, генеральный секретарь СЕПГ и председатель Госсовета Эгон Кренц
11:00РИА Новости
Эгон Кренц: КГБ знал о падении Берлинской стены за неделю до 9 ноября
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НАТОЙенс СтолтенбергБерлин (город)В мире
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