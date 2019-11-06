Первый туристический ретротрамвай запустили в Санкт-Петербурге

На маршрут вышла копия легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, внутри транспорт оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi. В туристическом ретротрамвае планируется проводить экскурсии, в том числе тематические.

"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе — это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретро-трамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут! Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", — отметил Марков.