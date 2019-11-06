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РИА Новости
Туризм

Первый туристический ретротрамвай запустили в Санкт-Петербурге

16:14 06.11.2019 (обновлено: 16:15 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРетро-рейс "блокадного" трамвая в Санкт-Петербурге
Ретро-рейс блокадного трамвая в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя — РИА Новости. Первый туристический ретротрамвай запустили 6 ноября в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Маркова.
На маршрут вышла копия легендарного городского трамвая ЛМ-33, который еще называют "Американка". При сохранении интерьера и экстерьера исторического облика, внутри транспорт оснащен современным оборудованием, аудиогидами, системой Wi-Fi. В туристическом ретротрамвае планируется проводить экскурсии, в том числе тематические.
"Главное отличие нашего трамвая от существующих в Европе — это его историческая уникальность. Он служил Ленинграду полвека и возвращается спустя 40 лет. Каждый день ретро-трамвай будет проходить через шесть мостов и 500 достопримечательностей. Это уникальный маршрут! Он будет востребован не только туристическими группами, но и школами, детскими садами, университетами", — отметил Марков.
Туристический ретротрамвай будет отправляться из Музея городского электрического транспорта на Среднем проспекте Васильевского острова. Трасса пройдет через Тучков мост, по проспекту Добролюбова, по Кронверкскому проспекту, через Литейный и Троицкий мосты.
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