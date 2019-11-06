Медведев обсудил с главой ФТС работу Таможенного союза

"Давайте еще обсудим некоторые вопросы, связанные с тем, как функционирует наш Таможенный союз. Имея в виду, что у нас единые правила, но в то же время есть нюансы, связанные с перемещением грузов, поступающих из-за пределов Таможенного союза", - сказал Медведев.

В России с 1 июля текущего года вступили в силу нормы о том, что российские и международные автомобильные и железнодорожные перевозчики смогут провозить транзитом санкционную продукцию только при условии использования на транспорте специальных навигационных пломб, позволяющих отслеживать весь путь следования.

Такое нововведение было установлено указом президента РФ, которым продлено действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год - до 31 декабря 2020 года.