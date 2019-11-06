Медведев обсудил с главой ФТС работу Таможенного союза

ГОРКИ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным вопросы функционирования Таможенного союза, в частности нюансы перемещения грузов, поступающих из-за его пределов.
"Давайте еще обсудим некоторые вопросы, связанные с тем, как функционирует наш Таможенный союз. Имея в виду, что у нас единые правила, но в то же время есть нюансы, связанные с перемещением грузов, поступающих из-за пределов Таможенного союза", - сказал Медведев.
В России с 1 июля текущего года вступили в силу нормы о том, что российские и международные автомобильные и железнодорожные перевозчики смогут провозить транзитом санкционную продукцию только при условии использования на транспорте специальных навигационных пломб, позволяющих отслеживать весь путь следования.
Такое нововведение было установлено указом президента РФ, которым продлено действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год - до 31 декабря 2020 года.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.