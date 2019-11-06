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РИА Новости

Медведев обсудил с главой ФТС работу Таможенного союза

15:48 06.11.2019
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© РИА НовостиПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин
© РИА Новости
ГОРКИ, 6 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил с главой Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимиром Булавиным вопросы функционирования Таможенного союза, в частности нюансы перемещения грузов, поступающих из-за его пределов.
Президент РФ Владимир Путин и руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин во время встречи в резиденции Ново-Огарево. 25 октября 2016
25 октября 2016, 15:20РИА Новости
Глава ФТС дал оценку совместной работе с налоговикамиПроведено 514 проверочных мероприятий, доначислено таможенных платежей на сумму 1,5 миллиарда рублей, привел конкретные цифры Владимир Булавин.
"Давайте еще обсудим некоторые вопросы, связанные с тем, как функционирует наш Таможенный союз. Имея в виду, что у нас единые правила, но в то же время есть нюансы, связанные с перемещением грузов, поступающих из-за пределов Таможенного союза", - сказал Медведев.
В России с 1 июля текущего года вступили в силу нормы о том, что российские и международные автомобильные и железнодорожные перевозчики смогут провозить транзитом санкционную продукцию только при условии использования на транспорте специальных навигационных пломб, позволяющих отслеживать весь путь следования.
Такое нововведение было установлено указом президента РФ, которым продлено действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год - до 31 декабря 2020 года.
Продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Соответствующим постановлением правительства определены страны, в отношении которых действует запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: США, страны ЕС, Канада, Австрия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн. Также кабмином определен конкретный перечень продукции, попавшей под эмбарго.
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Владимир БулавинТаможенный союзДмитрий МедведевФедеральная таможенная служба РФРоссия
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