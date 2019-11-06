Эксперт прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

"Смогут ли стороны реализовать это соглашение в позитивном ключе, и какое влияние это соглашение окажет на общий процесс урегулирования йеменского конфликта – сейчас сказать пока невозможно, преждевременно. Нужно, по крайней мере, дождаться реализации формирования правительства, которое должно быть основано на долевом участии: 50% северян и 50% южан. После того как этот этап будет пройден, можно будет давать какой-то более уверенный комментарий", - подчеркнул Серебров.