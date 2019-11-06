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РИА Новости

Эксперт прокомментировал подписание мирного соглашения в Йемене

15:32 06.11.2019
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© AP Photo / Hani MohammedРазрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
Разрушения в провинции Дхамар на юго-западе Йемена в результате авиаударов
© AP Photo / Hani Mohammed
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Подписание мирного соглашения между правительством Йемена и сепаратистами, действующими на юге страны, является позитивным фактом, однако его реализация требует больших дополнительных усилиях, а о перспективах влияния соглашения на процесс урегулирования в стране можно будет говорить только после формирования правительства по долевому принципу, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Сергей Серебров.
Во вторник международно признанное правительство Йемена во главе с президентом Абд Раббу Мансуром Хади и сепаратисты из ряда действующих на юге страны организаций, в том числе Переходного совета Южного Йемена, подписали в Эр-Рияде мирное соглашение о прекращении военного противостояния. Подписание прошло в присутствии наследных принцев Саудовской Аравии и Абу-Даби Мухаммеда бен Сальмана и Мухаммеда бен Зеида, а также президента Йемена.

"Сам факт достижения такого соглашения – положительный факт, потому что он, по крайней мере, останавливает спираль развития конфронтации на территории юга между саудовской и эмиратской фракцией арабской коалиции", - сказал Серебров РИА Новости.

Как отметил эксперт, реализация этого соглашения требует больших дополнительных усилий, учитывая, что бои в августе 2019 года в Йемене носили четко выраженный политический характер, и все эти факторы остались в силе.
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По его мнению, делать прогнозы относительно влияния соглашения на процесс урегулирования в Йемене можно только после формирования правительства.

"Смогут ли стороны реализовать это соглашение в позитивном ключе, и какое влияние это соглашение окажет на общий процесс урегулирования йеменского конфликта – сейчас сказать пока невозможно, преждевременно. Нужно, по крайней мере, дождаться реализации формирования правительства, которое должно быть основано на долевом участии: 50% северян и 50% южан. После того как этот этап будет пройден, можно будет давать какой-то более уверенный комментарий", - подчеркнул Серебров.

В августе сепаратисты захватили у правительственных сил госучреждения и военные базы в Адене, объявленном правительством временной столицей Йемена после захвата власти на севере мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами). Саудовская Аравия вмешалась в ситуацию, чтобы примирить бывших союзников по коалиции против хуситов, но правительство Йемена потребовало отхода сил сепаратистов от всех захваченных ими позиций и прекращения участия ОАЭ, поддержавших Переходный совет Южного Йемена, в арабской коалиции. Ранее ОАЭ заявили, что вывели свои войска из Адена после четырех лет участия в войне на стороне йеменского правительства.
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Ансар АллаРоссийская академия наукЙеменВ мире
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