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РИА Новости

Луценко хочет организовать фонд поддержки украинской литературы

15:26 06.11.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что намерен организовать фонд поддержки украинской литературы, но не исключил своего возвращения в политику.
Перед увольнением с поста генпрокурора Луценко сообщил, что после отставки намерен вернуться в политику. Он собирался стать депутатом Верховной рады.
"Дальше я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книжки и буду заниматься тем, что любил всю жизнь – читать, пропагандировать чтение и помогать тем, кто выпускает умные книжки. Уважение к уму – это, мне кажется, главное, чего не хватает в это стране", - заявил Луценко в среду в эфире программы "Завтрак с 1+1".
Экс-генпрокурор добавил, что уже проводит встречи с издателями, писателями, журналистами, на которых они прорабатывают "одну интересную идею".
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"Политиком можно быть только тогда, когда люди нуждаются в тебе. Все другое – это паразитирование на политике или обслуживание своего эго. Я желаю лишь одного – работать для страны. И если люди потребуют твоего ума, опыта, эффективности, пассионарности, я этого (возвращения в политику – ред.) не исключаю. Пока я такого запроса не ощущаю", - сказал Луценко, отвечая на вопрос, что может заставить его вернуться в политику.
Он также сообщил, что его жена Ирина Луценко, которая ранее сложила с себя полномочия депутата Рады, займется "своим небольшим семейным бизнесом".
Луценко был назначен генпрокурором 12 мая 2016 года. До этого он был депутатом Рады от фракции "Блока Петра Порошенко". Президент Украины Владимир Зеленский 30 августа своим указом уволил Луценко с должности генпрокурора страны и назначил на его место Руслана Рябошапку.
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