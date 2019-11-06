Луценко хочет организовать фонд поддержки украинской литературы

"Политиком можно быть только тогда, когда люди нуждаются в тебе. Все другое – это паразитирование на политике или обслуживание своего эго. Я желаю лишь одного – работать для страны. И если люди потребуют твоего ума, опыта, эффективности, пассионарности, я этого (возвращения в политику – ред.) не исключаю. Пока я такого запроса не ощущаю", - сказал Луценко, отвечая на вопрос, что может заставить его вернуться в политику.