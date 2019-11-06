Экономика и политика не справляются с изменением климата, считает эксперт

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Экономические и политические системы, которые в настоящее время действуют в мировой практике, не могут эффективно предотвращать изменение климата или адаптироваться к нему, сообщил РИА Новости директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.
Ранее в СМИ международная группа учёных опубликовала обращение, где предположила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждут "неописуемые страдания". В своем обращении ученые настаивают, что с 1979 года, когда в Женеве прошла первая международная климатическая конференция, предприняты усилия по сохранению климата явно не достаточные для того, чтобы предотвратить последствия.
"Действительно, 40 лет - это довольно большой срок, и сделать за это время можно было гораздо больше. Мировая экономика и мировая энергетика плохо понимают временной лаг между действием и результатом, если он составляет 30-50 лет. Даже лучшие из компаний не умеют думать на 25-30 лет. При этом, чтобы сохранить климат, не надо как-то особенно затягивать пояса (экономисты подтвердили это расчетами), но надо уменьшить нынешнюю прибыль в пользу будущего. Современные политические и экономические системы не приспособлены для решения долгосрочных, климатических проблем", - сказал Кокорин.
Эксперт пояснил, что в исследованиях и принятых обязательствах отражена возможность отказа от угля и ископаемого топлива в будущем. Однако она прописана без деталей, поэтому компании и страны не спешат переходить на возобновляемые источники энергии. Они предпочитают плавный переход на "зеленые" технологии, а в условиях технического прогресса любая новая технология - "зеленая" в большей или меньшей степени.