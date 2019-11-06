Экономика и политика не справляются с изменением климата, считает эксперт

Ранее в СМИ международная группа учёных опубликовала обращение, где предположила, что при сохранении сегодняшнего уровня выбросов углекислого газа человечество ждут "неописуемые страдания". В своем обращении ученые настаивают, что с 1979 года, когда в Женеве прошла первая международная климатическая конференция, предприняты усилия по сохранению климата явно не достаточные для того, чтобы предотвратить последствия.

"Действительно, 40 лет - это довольно большой срок, и сделать за это время можно было гораздо больше. Мировая экономика и мировая энергетика плохо понимают временной лаг между действием и результатом, если он составляет 30-50 лет. Даже лучшие из компаний не умеют думать на 25-30 лет. При этом, чтобы сохранить климат, не надо как-то особенно затягивать пояса (экономисты подтвердили это расчетами), но надо уменьшить нынешнюю прибыль в пользу будущего. Современные политические и экономические системы не приспособлены для решения долгосрочных, климатических проблем", - сказал Кокорин.