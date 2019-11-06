Опрос показал, сколько россиян доверяют сотрудникам полиции

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Более половины (54%) россиян в целом доверяют сотрудникам Более половины (54%) россиян в целом доверяют сотрудникам полиции , а образ типичного полицейского представляется в 2019 году более позитивным, чем семь лет назад, показал опрос ВЦИОМ , приуроченный ко Дню сотрудника органов внутренних дел России.

Так, согласно опросу, определенно доверяют полиции 13% респондентов и скорее доверяют 41%, при этом "скорее, не доверяю" ответили 21% россиян, а определенно не доверяют - 18%. Опрос также показал, что в целом хорошо работу полиции оценивают 36% россиян (очень хорошо - 4% и хорошо - 32%), средне оценили 47% респондентов, а плохо и очень плохо - 9% и 4% россиян.

По данным исследования, россияне в 2019 году представляют образ типичного полицейского более позитивным, чем семь лет назад. В частности, в целом опрятными служащих МВД РФ представляют 77% опрошенных (в 2012 году - 59%). Кроме того, неподкупными и честными полицейских видят 44% россиян (в 2012 году - 21%), а взяточниками - 23% в 2019 году (41% в 2012 году).

При этом как дружелюбных полицейских оценивают сейчас 53% россиян (в 2012 году - 31%), а как агрессивных - 15% респондентов (в 2012 году - 23%). Кроме того, спортивными сотрудников правоохранительных органов видят 45% россиян в 2019 году и 34% в 2012 году, однако неспортивными полицейских представляют 24% респондентов в 2019 году и столько же семь лет назад.

Кроме того, исследование показало, что большее доверие россияне испытывают к сотрудникам полиции на транспорте (полностью доверяют - 17%, скорее доверяют - 49%), сотрудникам дежурной части в целом доверяют 63% (полностью доверяют - 14%, скорее доверяют - 49%), а участковым инспекторам - 59% респондентов (полностью доверяют - 15%, скорее доверяют - 44%).