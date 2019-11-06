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РИА Новости

В Каталонию перед выборами направили дополнительные подразделения силовиков

15:05 06.11.2019
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© AP Photo / Manu FernandezАкция протеста в Барселоне
Акция протеста в Барселоне
© AP Photo / Manu Fernandez
Акция протеста в Барселоне. Архивное фото
МАДРИД, 6 ноя – РИА Новости. Дополнительные силы государственных органов правопорядка – Национальной полиции и Гражданской гвардии - направлены в Каталонию для гарантии нормального проведения парламентских выборов, заявил и.о. премьера Педро Санчес.
"Мы направили большое количество представителей сил правопорядка, чтобы гарантировать нормальное проведение (выборов)", - заявил Санчес в интервью RTVE. Он также отметил "отличную координацию с (каталонскими правоохранительными органами – ред.) Mossos de Escuadra", чего, по словам Санчеса, не было в 2017 году, во время проведения незаконного референдума о независимости и после него. По словам и.о. премьера, "гарантия безопасности нормального проведения выборов" - обязанность "всех политических институтов".
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Санчес также предупредил радикальные группировки, которые могут устроить провокации и беспорядки накануне и в день проведения выборов, об уголовной ответственности. "Уголовное наказание, которое может быть для тех, кто поставит под вопрос нормальное проведение выборов, определенных радикальных групп, поддерживающих независимость, довольно внушительное", - заявил и.о. премьера.
Официальных данных о том, сколько именно сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать порядок в автономном сообществе накануне выборов и в воскресенье, нет. Газета El País со ссылкой на свои источники сообщает, что в регионе будут присутствовать 2,5 тысячи полицейских и две тысячи гражданских гвардейцев. Кроме того, правопорядок на избирательных участках будут обеспечивать восемь тысяч сотрудников каталонских Mossos de Escuadra. Органы правопорядка Каталонии будут находиться на всех избирательных участках в населенных пунктах с населением более четырех тысяч человек.
Ранее радикальное движение "Демократическое цунами" предупредило о проведении массовых акций протеста в субботу, в день тишины, чтобы продемонстрировать "неподчинение" ЦИК и заставить "государство задуматься". При этом оно "защищает право" граждан "осуществить право голоса" 10 ноября. В движении также пообещали, что протесты будет носить мирный характер.
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В понедельник в Барселоне проходили акции протеста в связи с визитом в город королевской семьи. Собравшиеся перед зданием дворца конгрессов в Барселоне, где проходила церемония вручения премий принцессы Жироны, жгли портреты короля, скандировали лозунги, направленные против монархии, пытались заблокировать все входы в здание и помешать проходу гостей.
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Педро СанчесКаталонияИспанияВ мире
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