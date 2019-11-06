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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Суд в Киеве отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января

15:05 06.11.2019 (обновлено: 15:21 06.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений БиятовИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Евгений Биятов
Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Киеве перенес заседание по делу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года, сообщила в среду украинская прокуратура.
Ранее Вышинский сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве, где рассматривается его дело. Адвокат Вышинского Игорь Мокин заявил, что защита журналиста будет просить о переносе заседания.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Вышинский назвал журналистику опасной профессией
"Сегодня, 6 ноября 2019 года, (бывший - ред.) руководитель (портала - ред.) РИА Новости Украина в очередной раз не явился в судебное заседание. По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении. Подольский районный суд города Киева перенёс судебное заседание на 14.01.2020 года", - сообщила прокуратура в Telegram.
Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября приехал в Россию.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
14:08РИА Новости
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Дело Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийРоссия сегодняРоссияУкраинаКиевВ мире
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