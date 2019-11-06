Суд в Киеве отложил рассмотрение дела Вышинского до 14 января

КИЕВ, 6 ноя - РИА Новости. Суд в Киеве перенес заседание по делу исполнительного директора МИА "Россия сегодня" Кирилла Вышинского на 14 января 2020 года, сообщила в среду украинская прокуратура.

Ранее Вышинский сообщил, что по состоянию здоровья не сможет присутствовать на заседании суда в Киеве, где рассматривается его дело. Адвокат Вышинского Игорь Мокин заявил, что защита журналиста будет просить о переносе заседания.

"Сегодня, 6 ноября 2019 года, (бывший - ред.) руководитель (портала - ред.) РИА Новости Украина в очередной раз не явился в судебное заседание. По словам стороны защиты, его отсутствие связано с пребыванием на лечении. Подольский районный суд города Киева перенёс судебное заседание на 14.01.2020 года", - сообщила прокуратура в Telegram.