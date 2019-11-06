Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции

По словам Лаврова, двустороннее сотрудничество России и Греции продолжает поступательно развиваться во всех областях. Он добавил, что Москва заинтересована в развитии торгового и инвестиционного взаимодействия с Афинами.

"Этому будет способствовать ритмичная работа смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ближайшие дни встретятся ее сопредседатели, а до конца года состоятся заседания соответствующих рабочих групп", - сказал Лавров.