Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T14:48Z
https://ria.ru/20191106/1560636430.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156063/41/1560634149_0:257:3036:1964_1036x0_80_0_0_d45976aec50e17f9a2fedeacfb157f7b.jpg
РИА Новости

Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции

14:48 06.11.2019
185
© Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
© Виталий Белоусов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В ближайшие дни пройдет встреча сопредседателей смешанной комиссии России и Греции по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
По словам Лаврова, двустороннее сотрудничество России и Греции продолжает поступательно развиваться во всех областях. Он добавил, что Москва заинтересована в развитии торгового и инвестиционного взаимодействия с Афинами.
"Этому будет способствовать ритмичная работа смешанной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству. В ближайшие дни встретятся ее сопредседатели, а до конца года состоятся заседания соответствующих рабочих групп", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
13:48РИА Новости
Лавров намерен посетить Грецию по приглашению главы МИД
120001
Обсудить 0
Сергей ЛавровМИД РФГрецияРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин проведет встречу с Токаевым на форуме в Омске
Порт-Саид
Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года
Завершение соединения морской и наземных частей Турецкого потока
В Турции объяснили, почему газ "Турецкого потока" будет выгоден для Европы
Каосан роуд, Бангкок, Таиланд
Компании из США готовы инвестировать в "Восточный коридор" в Таиланде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
Нижегородская компания откроет производство в Малайзии
Мужчина фотографирует на мобильный телефон на набережной в Маньчжурии
Число посетителей зоны взаимной торговли в Маньчжурии выросло в 3,5 раза
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров намерен посетить Грецию по приглашению главы МИД
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
Песков прокомментировал возможность участия Путина в пуске "Силы Сибири"
Автомобиль Aurus Senat
Автомобиль Aurus вызвал интерес на импортном ЭКСПО в Шанхае
Соборная площадь в Омске
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана открылся в Омске
Добыча урановой руды
"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган может посетить Россию в связи с открытием "Турецкого потока"
Председатель КНР Си Цзиньпин
Китай надеется, что соглашение RCEP будет подписано и скоро вступит в силу
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния