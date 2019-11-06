Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:17Z
https://ria.ru/20191106/1560635907.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155140/51/1551405139_0:35:1500:879_1036x0_80_0_0_3a7c62a4e95d068ec48b6fbc27a198eb.jpg
РИА Новости

СПЧ, ОП и Русфонд будут сотрудничать в сфере донорства костного мозга

14:34 06.11.2019 (обновлено: 15:17 06.11.2019)
67
© РИА Новости / Григорий СысоевО донорстве костного мозга расскажут в инфографике
О донорстве костного мозга расскажут в инфографике
© РИА Новости / Григорий Сысоев
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Общественная палата РФ и Русфонд подписали меморандум о вопросах донорства костного мозга, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания меморандума приняли участие глава СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров и президент Русфонда Лев Амбиндер.
"Впервые мы подписываем соглашение о единстве интересов в развитии донорства костного мозга в стране, которое невозможно без участия трех слоев гражданского общества. Совет нам сильно помог", - сказал Амбиндер на пресс-конференции.
Как отметил Фадеев, это была фактически инициатива Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержать движение. "Я теперь, так получилось, возглавил этот Совет и, конечно, я буду продолжать эту работу", - пояснил он.
Российские рубли
21 октября, 15:47РИА Новости
Более 57 миллионов выделят из бюджета для регистра доноров костного мозга

Здесь нужна дальнейшая поддержка государства, в первую очередь, поддержка президента. Мы сейчас готовим предложения, как делать следующие шаги, чтобы получить эту надлежащую поддержку. Что касается Общественной палаты - здесь есть свои ресурсы. И, когда экспедиция поедет по стране в ближайшее время, мы рассчитываем взаимодействовать с нашими коллегами в Общественных палатах регионов, их ресурсы подключить.

Валерий Фадеев
Валерий Фадеев
глава СПЧ
По его словам, надо учитывать и административный ресурс. "Важно, чтобы когда приезжают в регион коллеги, местные власти хотя бы понимали, в чем дело. И мы подключаем наш административный ресурс для этих целей, важно, чтобы хорошо не только понимали, но и помогали", - уточнил Фадеев.
"Вот те аспекты, которые мы будем задействовать", - заключил он.
Пациент перед операцией
9 июля, 11:36РИА Новости
Российские медики выяснили, как улучшить пересадку костного мозга
200001
Обсудить 0
СПЧВячеслав БочаровЛев АмбиндерРусфондВалерий ФадеевОбщественная палата РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Добыча урановой руды
"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
Васильева выступила за введение культурологического курса в школах и вузах
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
В Горбачев-фонде ответили на слова экс-лидера ГДР о свободе стран соцлагеря
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные об издевательстве над заключенным в Красноярске
Сотрудник ДПС
Ряд улиц в центре Москвы перекроют седьмого ноября
Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
Патриарх призвал создать обобщающий культурологический курс для школьников
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК организовал проверку из-за отравления школьников на Алтае
Порт-Саид
Освоение российской промзоны в Египте начнется в ближайшие два года
Молоток и наручники на столе у судьи
Суд вынес приговор фигурантам дела о смертельном ЧП на пермском химзаводе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров
Погрузка последней группы белух из так называемой китовой тюрьмы в бухте Средняя
Пограничники: браконьеры из КНДР не угрожают белухам из китовой тюрьмы
Офис телеканала RT
Ведущая RT рассказала об угрозах российским журналистам за рубежом
Андрей Келин. Архивное фото
Песков прокомментировал назначение Келина послом в Лондоне
Храм святому великомученику Георгию Победоносцу
Патриарх призвал срочно восстанавливать древние храмы-памятники
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния