СПЧ, ОП и Русфонд будут сотрудничать в сфере донорства костного мозга

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ), Общественная палата РФ и Русфонд подписали меморандум о вопросах донорства костного мозга, передает корреспондент РИА Новости.
В церемонии подписания меморандума приняли участие глава СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров и президент Русфонда Лев Амбиндер.
"Впервые мы подписываем соглашение о единстве интересов в развитии донорства костного мозга в стране, которое невозможно без участия трех слоев гражданского общества. Совет нам сильно помог", - сказал Амбиндер на пресс-конференции.
Как отметил Фадеев, это была фактически инициатива Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержать движение. "Я теперь, так получилось, возглавил этот Совет и, конечно, я буду продолжать эту работу", - пояснил он.
Здесь нужна дальнейшая поддержка государства, в первую очередь, поддержка президента. Мы сейчас готовим предложения, как делать следующие шаги, чтобы получить эту надлежащую поддержку. Что касается Общественной палаты - здесь есть свои ресурсы. И, когда экспедиция поедет по стране в ближайшее время, мы рассчитываем взаимодействовать с нашими коллегами в Общественных палатах регионов, их ресурсы подключить.
По его словам, надо учитывать и административный ресурс. "Важно, чтобы когда приезжают в регион коллеги, местные власти хотя бы понимали, в чем дело. И мы подключаем наш административный ресурс для этих целей, важно, чтобы хорошо не только понимали, но и помогали", - уточнил Фадеев.
"Вот те аспекты, которые мы будем задействовать", - заключил он.