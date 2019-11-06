СПЧ, ОП и Русфонд будут сотрудничать в сфере донорства костного мозга

В церемонии подписания меморандума приняли участие глава СПЧ Валерий Фадеев, первый заместитель Секретаря ОП РФ Вячеслав Бочаров и президент Русфонда Лев Амбиндер.

"Впервые мы подписываем соглашение о единстве интересов в развитии донорства костного мозга в стране, которое невозможно без участия трех слоев гражданского общества. Совет нам сильно помог", - сказал Амбиндер на пресс-конференции.

Как отметил Фадеев, это была фактически инициатива Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержать движение. "Я теперь, так получилось, возглавил этот Совет и, конечно, я буду продолжать эту работу", - пояснил он.

Здесь нужна дальнейшая поддержка государства, в первую очередь, поддержка президента. Мы сейчас готовим предложения, как делать следующие шаги, чтобы получить эту надлежащую поддержку. Что касается Общественной палаты - здесь есть свои ресурсы. И, когда экспедиция поедет по стране в ближайшее время, мы рассчитываем взаимодействовать с нашими коллегами в Общественных палатах регионов, их ресурсы подключить. Валерий Фадеев глава СПЧ глава СПЧ

По его словам, надо учитывать и административный ресурс. "Важно, чтобы когда приезжают в регион коллеги, местные власти хотя бы понимали, в чем дело. И мы подключаем наш административный ресурс для этих целей, важно, чтобы хорошо не только понимали, но и помогали", - уточнил Фадеев.