Васильева выступила за введение культурологического курса в школах и вузах

"Я благодарна, ваше святейшество, что наши шаги, достаточно робкие, вы подытожили своим выступлением, потому что я тоже глубоко убеждена, что это междисциплинарный курс, что это курс, который необходим, причем он необходим не только в школе, он необходим в высших учебных заведениях", - сказала Васильева во время выступления на съезде.