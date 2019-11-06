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РИА Новости

Васильева выступила за введение культурологического курса в школах и вузах

14:32 06.11.2019 (обновлено: 15:16 06.11.2019)
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обобщающий культурологический курс, о необходимости которого заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, нужен не только в школах, но и в вузах, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Ранее, выступая на втором съезде Общества русской словесности, патриарх предложил создать "обобщающий культурологический курс для основной школы", который бы повысил культурный уровень учеников и помог им противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемый соцсетями.
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"Я благодарна, ваше святейшество, что наши шаги, достаточно робкие, вы подытожили своим выступлением, потому что я тоже глубоко убеждена, что это междисциплинарный курс, что это курс, который необходим, причем он необходим не только в школе, он необходим в высших учебных заведениях", - сказала Васильева во время выступления на съезде.
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