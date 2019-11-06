Васильева выступила за введение культурологического курса в школах и вузах

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Обобщающий культурологический курс, о необходимости которого заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, нужен не только в школах, но и в вузах, считает министр просвещения РФ Ольга Васильева.
Ранее, выступая на втором съезде Общества русской словесности, патриарх предложил создать "обобщающий культурологический курс для основной школы", который бы повысил культурный уровень учеников и помог им противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемый соцсетями.
"Я благодарна, ваше святейшество, что наши шаги, достаточно робкие, вы подытожили своим выступлением, потому что я тоже глубоко убеждена, что это междисциплинарный курс, что это курс, который необходим, причем он необходим не только в школе, он необходим в высших учебных заведениях", - сказала Васильева во время выступления на съезде.