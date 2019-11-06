Бывшая жена Цеповяза впала в кому

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Бывшая супруга одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Бывшая супруга одного из лидеров кущевской ОПГ Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, обвиняемая вместе со своим братом Иваном в вымогательстве, впала в кому, сообщил РИА Новости ее адвокат Мурад Мусаев.

"Сегодня около полудня ее нашел сын в бессознательном состоянии", - сказал он, уточнив, что Стришняя страдает онкологическим заболеванием, и состояние ее здоровья в последнее время было "не лучшим". "Мы пока не знаем подлинной причины что с ней произошло. Знаем, что она в коме в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких", - добавил Мусаев.

В связи со случившимся судебное заседание по делу Стришней и ее брата в среду было отложено на 14 ноября, отметил он.

Стришняя и ее брат были задержаны в июне текущего года. Они обвиняются в вымогательстве 70 миллионов рублей в 2010 году у коммерсанта. В октябре текущего года расследование было завершено, и дело передано в суд. Первое заседание было назначено в Железнодорожном районном суде Ростова-на-Дону на 1 ноября, а следующее на 6 ноября. Стришняя находилась под домашним арестом в Кущевской.