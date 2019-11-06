Минкомсвязь не поддержала идею перевода радиовещания в цифровой формат

Он рассказал, к чему, по его мнению, может привести переход радио на цифровой формат.

"Если мы говорим про цифровое радио, мы имеем в виду переход радио на цифровой формат, который позволит кратно увеличить количество действующих радиостанций. Ничего более эффективного для убийства рынка радио придумать нельзя, поэтому мы являемся категорическими противниками цифровизации радио и увеличения в разы количества игроков на этом рынке. Не переварит у нас рынок такое количество игроков", - пояснил Волин свою позицию.