Минкомсвязь не поддержала идею перевода радиовещания в цифровой формат

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минкомсвязь не поддерживает идею цифровизации радио, поскольку это приведет к кратному увеличению количества радиостанций, к чему рынок сейчас не готов, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
"Мы являемся категорически и противниками идеи цифровизации радио", - сказал Волин на выставке NATEXPO, отвечая на вопрос о развитии цифрового радио.
Он рассказал, к чему, по его мнению, может привести переход радио на цифровой формат.
"Если мы говорим про цифровое радио, мы имеем в виду переход радио на цифровой формат, который позволит кратно увеличить количество действующих радиостанций. Ничего более эффективного для убийства рынка радио придумать нельзя, поэтому мы являемся категорическими противниками цифровизации радио и увеличения в разы количества игроков на этом рынке. Не переварит у нас рынок такое количество игроков", - пояснил Волин свою позицию.