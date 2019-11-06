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РИА Новости

Минкомсвязь не поддержала идею перевода радиовещания в цифровой формат

14:22 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минкомсвязь не поддерживает идею цифровизации радио, поскольку это приведет к кратному увеличению количества радиостанций, к чему рынок сейчас не готов, заявил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Алексей Волин.
"Мы являемся категорически и противниками идеи цифровизации радио", - сказал Волин на выставке NATEXPO, отвечая на вопрос о развитии цифрового радио.
Он рассказал, к чему, по его мнению, может привести переход радио на цифровой формат.
"Если мы говорим про цифровое радио, мы имеем в виду переход радио на цифровой формат, который позволит кратно увеличить количество действующих радиостанций. Ничего более эффективного для убийства рынка радио придумать нельзя, поэтому мы являемся категорическими противниками цифровизации радио и увеличения в разы количества игроков на этом рынке. Не переварит у нас рынок такое количество игроков", - пояснил Волин свою позицию.
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