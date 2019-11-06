Миллер обсудил с представителем Германии пакетную сделку с Киевом по газу

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее взаимодействия "Газпрома" и Украины в газовой сфере с 2020 года и условия заключения пакетного соглашения с Киевом, говорится в релизе "Газпрома".
"Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый — урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. <...> Второй важный вопрос — готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок", — отмечается в сообщении.
Глава "Газпрома" также напомнил, что российская компания готова продлить на переходный период действующий контракт на транзит, если Украина не успеет до 1 января адаптировать свой рынок газа под законодательство ЕС.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в текущем году. Последние трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии по дальнейшей судьбе транзита прошли 27 октября. На этой встрече российская делегация представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.