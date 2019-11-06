Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T17:00Z
https://ria.ru/20191106/1560634606.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155539/19/1555391994_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_4a1d127fac5cb2a415ab439b34c58097.jpg
РИА Новости

Миллер обсудил с представителем Германии пакетную сделку с Киевом по газу

14:12 06.11.2019 (обновлено: 17:00 06.11.2019)
57452
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер обсудил с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее взаимодействия "Газпрома" и Украины в газовой сфере с 2020 года и условия заключения пакетного соглашения с Киевом, говорится в релизе "Газпрома".
"Алексей Миллер обратил внимание, что до заключения нового транзитного контракта необходимо решить комплекс принципиально важных вопросов. Первый — урегулирование судебных споров между "Газпромом" и украинской стороной. <...> Второй важный вопрос — готовность Украины к прямым закупкам российского газа с 2020 года и определение объемов таких закупок", — отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:17РИА Новости
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Глава "Газпрома" также напомнил, что российская компания готова продлить на переходный период действующий контракт на транзит, если Украина не успеет до 1 января адаптировать свой рынок газа под законодательство ЕС.
Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа завершаются в текущем году. Последние трехсторонние консультации с участием Еврокомиссии по дальнейшей судьбе транзита прошли 27 октября. На этой встрече российская делегация представила позицию по необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Рабочие на подземном газохранилище на Украине
Вчера, 00:58РИА Новости
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
1992728533
Обсудить 21
Алексей МиллерГазпромГерманияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Не будет никакого контракта. Предоплата сто процентов, отгрузка на границе, оплата в рублях....цену озвучат.
6 ноября, 14:55
Константин Чистов
61420002
Дожили.Русские с немцами обсуждают сколько капнуть Украине.
6 ноября, 14:50
venom2613 Tokarev
19590026
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения завода имени Малышева в Харькове
Зеленского шокировали результаты работы танкового завода в Харькове
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Гробницу-катакомбы с мумиями возрастом около двух тысяч лет нашли японские археологи в Египте
В Египте нашли уникальную гробницу-катакомбы с мумиями
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
В Екатеринбурге школы закрыты на карантин из-за гриппа
На Урале власти проверят работу детдома, где забеременели три воспитанницы
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Капельница в больнице
Дети нашли записку впавшей в кому экс-жены Цеповяза, сообщил источник
Объект газотранспортной системы Украины
Новак прокомментировал требования "Нафтогаза" к "Газпрому"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
Лента новостейМолния