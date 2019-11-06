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РИА Новости

Умер генетик Константин Скрябин

13:23 06.11.2019 (обновлено: 16:13 06.11.2019)
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© Казанский федеральный университет / Алия ГалимуллинаАкадемик РАН и РАСХН Константин Скрябин
Академик РАН и РАСХН Константин Скрябин
© Казанский федеральный университет / Алия Галимуллина
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.
"Константина Георгиевича Скрябина не стало сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.
Друг ученого, писатель Виктор Ерофеев рассказал, что Скрябин был творческой личностью и очень жизнелюбивым человеком.
"Для него было очень важно создавать "генетические паспорта" будущего, когда у каждого человека был бы такой "паспорт", который бы помогал ему быть здоровым", — сказал писатель.
Он добавил, что знал ученого много лет и тот всегда увлекал его яркими рассказами о будущем — генетике, биотехнологиях.
В повседневной жизни Скрябин был "солнечным" человеком, отметил Ерофеев. "Знаете, это очень важно, когда ты общаешься с человеком, который излучает любовь к жизни", — сказал он.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, со своей стороны, высоко оценил вклад Скрябина в развитие отечественной науки.

"Академик Скрябин — это мощнейший ученый, который сделал много для российской науки", — сказал он РИА Новости.

Чем известен академик Скрябин

Константин Скрябин родился в Москве 29 апреля 1948 года. Он был продолжателем знаменитой династии выдающихся ученых-биологов.
В сферу его научной деятельности входили структурная и функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе расшифровка структур геномов, моделирование процессов развития, создание нановакцин и других биологически активных наноструктур для применения в медицине.
Скрябин первым в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосомные РНК эукариотического организма — дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В 1970-1980 годах он был одним из основных в СССР организаторов работ по расшифровке геномов живых организмов, а с 1991-го возглавлял Центр "Биоинженерия". При участии и под руководством Скрябина были выполнены передовые исследования в области молекулярной биологии и генетической инженерии, результаты которых нашли практическое применение.
Кроме того, он организовал крупномасштабные работы по характеристике генетических особенностей жителей России, что позволило составить генетические карты населения страны. Эти исследования вносят вклад в установление взаимосвязей между генами и предрасположенностью к различным заболеваниям, а также дают возможность составить индивидуальный "генетический паспорт" человека.
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генетикаРоссийская академия наукРоссия
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