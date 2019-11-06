Умер генетик Константин Скрябин

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Академик Академик РАН Константин Скрябин, один из пионеров в области геномных исследований в СССР и России, умер на 72-м году жизни, сообщили РИА Новости в Академии наук.

"Константина Георгиевича Скрябина не стало сегодня ночью", — сказал собеседник агентства.

Друг ученого, писатель Виктор Ерофеев рассказал, что Скрябин был творческой личностью и очень жизнелюбивым человеком.

"Для него было очень важно создавать "генетические паспорта" будущего, когда у каждого человека был бы такой "паспорт", который бы помогал ему быть здоровым", — сказал писатель.

Он добавил, что знал ученого много лет и тот всегда увлекал его яркими рассказами о будущем — генетике, биотехнологиях.

В повседневной жизни Скрябин был "солнечным" человеком, отметил Ерофеев. "Знаете, это очень важно, когда ты общаешься с человеком, который излучает любовь к жизни", — сказал он.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, со своей стороны, высоко оценил вклад Скрябина в развитие отечественной науки.

"Академик Скрябин — это мощнейший ученый, который сделал много для российской науки", — сказал он РИА Новости.

Чем известен академик Скрябин

Константин Скрябин родился в Москве 29 апреля 1948 года. Он был продолжателем знаменитой династии выдающихся ученых-биологов.

В сферу его научной деятельности входили структурная и функциональная геномика, генетическая инженерия, системная биология, в том числе расшифровка структур геномов, моделирование процессов развития, создание нановакцин и других биологически активных наноструктур для применения в медицине.

Скрябин первым в мире определил полную последовательность ДНК, кодирующих все рибосомные РНК эукариотического организма — дрожжей Saccharomyces cerevisiae. В 1970-1980 годах он был одним из основных в СССР организаторов работ по расшифровке геномов живых организмов, а с 1991-го возглавлял Центр "Биоинженерия". При участии и под руководством Скрябина были выполнены передовые исследования в области молекулярной биологии и генетической инженерии, результаты которых нашли практическое применение.