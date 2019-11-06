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РИА Новости

Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц

13:07 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Савеловский суд Москвы отклонил иск Алены Поповой, в котором она просила признать незаконным использование системы распознавания лиц в столице, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: в удовлетворении исковых требований отказать", - огласила решение судья Марина Иванова.
Ответчиками по иску указаны столичный главк МВД и департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы. По мнению заявительницы, использование камер с подобной технологией не регулируется законодательством и противоречит статьям 23 и 24 конституции, согласно которым обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь.
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Попова заявляет, что столкнулась с системой распознавания лиц в апреле 2018 года. Как следует из решения Тверского суда Москвы, девушка приняла участие в несогласованном пикетировании у здания Госдумы, из-за чего на неё был наложен административный штраф в 20 тысяч рублей. По мнению истицы, в ходе акции её биометрические данные были собраны "ещё до какого-либо решения суда" и использованы для установления личности и привлечения к ответственности.
Никто из ответчиков исковые требования не признал, указывая, что Попова не представила доказательств применения к ней системы распознавания лиц. Как заявила в суде представитель ДИТ Наталья Андриянова, в административном деле указано, что личность активистки в ходе пикета была установлена сотрудником правоохранительных органов, а не какими-либо камерами или при помощи видеозаписи. Кроме того, ДИТ, являющийся органом исполнительной власти и обеспечивающий безопасность граждан в публичных пространствах, имеет на это санкцию и не нарушает закон о персональных данных, рассказала Андриянова.
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"У нас только картинка с камеры, нет персональных данных человека (даже если он в кадре – прим.), мы его не идентифицируем, у нас есть только видеоизображение… Это не должно вызывать чувство тревоги у гражданина, камеры направлены не на людей, а на публичные места", - добавила она.
Как отмечал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице планируется создание масштабной системы видеоидентификации лиц, в которой будет задействовано 200 тысяч камер. Подобная технология работала в Москве во время чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций. Представитель Ростеха ранее пояснял, что она помогла задержать в дни мундиаля более 180 правонарушителей, часть из которых находилась в федеральном розыске, а также отсеять фанатов, которым запрещено посещение спортивных мероприятий.
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Госдума РФРостехСергей СобянинМоскваПроисшествия
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