ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

Все системно значимые банки должны были подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября. По словам Набиуллиной, это сделали 10 из 11 банков.

"Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", — сказала глава Центробанка.

Ранее сообщалось, что регулятор направил Сбербанку предписание об устранении нарушения.

Набиуллина отметила, что не все крупные банки заинтересованы в системе быстрых платежей, но если они подключатся к ней, система будет приносить пользу потребителям.

Банк России запустил систему быстрых платежей в конце января. Благодаря ей россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.