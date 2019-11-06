ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Все системно значимые банки должны были подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября. По словам Набиуллиной, это сделали 10 из 11 банков.
"Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", — сказала глава Центробанка.
Ранее сообщалось, что регулятор направил Сбербанку предписание об устранении нарушения.
Набиуллина отметила, что не все крупные банки заинтересованы в системе быстрых платежей, но если они подключатся к ней, система будет приносить пользу потребителям.
Банк России запустил систему быстрых платежей в конце января. Благодаря ей россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
По данным регулятора, к системе уже подключились 25 банков. Среди них — ВТБ, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона". Общий объем транзакций превысил 35 миллиардов рублей.