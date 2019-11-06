Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T14:48Z
https://ria.ru/20191106/1560629552.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155557/15/1555571592_105:0:2988:1621_1036x0_80_0_0_b81c4bdb103557804577f94902a53636.jpg
РИА Новости

ЦБ оштрафовал Сбербанк за неподключение к системе быстрых платежей

13:04 06.11.2019 (обновлено: 14:48 06.11.2019)
5239
© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Центробанк назначил Сбербанку штраф за неподключение к системе быстрых платежей. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
Все системно значимые банки должны были подключиться к системе быстрых платежей до 1 октября. По словам Набиуллиной, это сделали 10 из 11 банков.
"Один банк, который не выполнил требования законодательства, получил от нас предписание, мы назначили ему штраф. Мы надеемся, что будет проведена работа по скорейшему подключению этого банка к системе", — сказала глава Центробанка.
Ранее сообщалось, что регулятор направил Сбербанку предписание об устранении нарушения.
Набиуллина отметила, что не все крупные банки заинтересованы в системе быстрых платежей, но если они подключатся к ней, система будет приносить пользу потребителям.
Банк России запустил систему быстрых платежей в конце января. Благодаря ей россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты их счета, а также оплачивать товары и услуги с помощью QR-кода.
По данным регулятора, к системе уже подключились 25 банков. Среди них — ВТБ, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, платежный сервис Qiwi, Совкомбанк и РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона". Общий объем транзакций превысил 35 миллиардов рублей.
Выдача пенсий
29 октября, 11:36РИА Новости
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
12982104
Обсудить 2
Эльвира НабиуллинаСбербанк РоссииЦентральный Банк РФЭкономика
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Бывший глава корпорации Microsoft Билл Гейтс
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Министерство финансов РФ
Минфин предложил приватизировать РЖД, "Аэрофлот" и "Россети"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен, премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча и представители других стран на саммите АСЕАН
Как выглядит очередной провал США в Азии
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
Лента новостейМолния