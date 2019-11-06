Совфед одобрил поправки по исполнению бюджета в 2020 году

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Совет Федерации в среду одобрил закон об установлении особенностей исполнения федерального бюджета РФ в 2020 году, продлив на этот год правовые основания для расходования остатков средств.

В частности, оговаривается увеличение средств на реализацию решений президента и правительства РФ, касающихся обеспечения отдельных мероприятий в сфере национальной обороны, безопасности и правоохранительной деятельности и развития ОПК.

Кроме того, средства могут быть направлены на оплату госконтрактов, расчеты по которым в 2019 году осуществлялись с применением казначейского обеспечения обязательств. Также оставшиеся средства могут быть направлены на увеличение резервного фонда правительства за счет переноса всех иных ("несвязанных") остатков 2019 года.

Закон также допускает, что остатки средств федерального бюджета, которые не были использованы в 2019 году для реализации нацпроектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, будут направлены в 2020 году на те же цели.