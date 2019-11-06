Песков: часть информации из фильмов про "Норд Ост" и Беслан передергивается

"Не вся информация, приведенная в фильмах относительно того, что многие заложники не получают помощь, соответствует действительности. Некоторая информация передергивается, мы это проверяли. А что касается запроса, это не запрос, это память, которая всегда будет в нашем обществе. Мы всегда будем помнить о жертвах терроризма, мы всегда будем помнить о героях, которые боролись с террористами и отдали свои жизни им, эта память будет храниться всегда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле общественный запрос на возвращение к оценке тех событий, потому что многие заложники якобы до сих пор сталкиваются с проблемами и не получают должную помощь от государства.