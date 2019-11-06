Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T13:13Z
https://ria.ru/20191106/1560628743.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155142/03/1551420345_0:102:2820:1688_1036x0_80_0_0_89e3be7dc6fbf14a61eb27d1ee5c301e.jpg
РИА Новости

Песков: часть информации из фильмов про "Норд Ост" и Беслан передергивается

12:51 06.11.2019 (обновлено: 13:13 06.11.2019)
386
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Кремле проверяли озвученные в последнее время сведения про громкие теракты, такие как "Норд Ост" и Беслан, информация там передергивается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Не вся информация, приведенная в фильмах относительно того, что многие заложники не получают помощь, соответствует действительности. Некоторая информация передергивается, мы это проверяли. А что касается запроса, это не запрос, это память, которая всегда будет в нашем обществе. Мы всегда будем помнить о жертвах терроризма, мы всегда будем помнить о героях, которые боролись с террористами и отдали свои жизни им, эта память будет храниться всегда", - сказал Песков, отвечая на вопрос, заметили ли в Кремле общественный запрос на возвращение к оценке тех событий, потому что многие заложники якобы до сих пор сталкиваются с проблемами и не получают должную помощь от государства.
Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в Кремле не смотрели фильм Екатерины Гордеевой, вышедший к 17-ой годовщине со дня захвата террористами зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке в октябре 2002 года.
Открытая книга
1 ноября, 11:54РИА Новости
В Кремле предложили создать портал с объективной исторической информацией
410012
Обсудить 1
ОбществоДмитрий ПесковБесланРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В России вслед за США объявили в международный розыск сотрудника ОДК
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление об "удушении" рынка дронов
Медузы Sarsia lovenii и Sarsia tubulosa
Биологи из МГУ наблюдали, как зарождается новый вид живого существа
Полицейский
Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста
Статуя Фемиды
Под Рязанью осудили девяностолетнего профессора за ловлю рыбы на коноплю
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Генсек НАТО связал падение Берлинской стены с победой западных ценностей
Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова
Захарова рассказала об ошибках, за которые МИД извинялся
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Никаких обсуждений насчет возможной отмены ЕГЭ не ведется, заявил Песков
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков подтвердил, что осужденный за шпионаж Берг попросил о помиловании
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Корабль Союз МС-12, пристыкованный к МКС
Используемые для посадки "Союзов" машины-амфибии пройдут модернизацию
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов
Свечи на столе
Курский спасатель изобрел безопасную самозатухающую свечу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:33Экоактивисты ворвались на заседание газовой конференции в Париже
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
Лента новостейМолния