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РИА Новости

Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов

12:49 06.11.2019 (обновлено: 12:52 06.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов для обеспечения гарантий законной деятельности представителей СМИ в стране, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.
Накануне глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во вторник сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.
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"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов… постановляю: образовать совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в указе.
Согласно положениям о новосозданном органе, основными заданиями совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов. Совет будет среди прочего мониторить состояние обеспечения защиты деятельности представителей СМИ и свободы слова в стране, соблюдение журналистских стандартов.
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Также утвержден состав совета, его секретарем стал общественный деятель Вадим Миськый. Кроме него в новосозданный орган вошли еще 14 человек из числа журналистов, юристов и общественных деятелей, в том числе Томиленко.
При этом, Зеленский ликвидировал совет по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.
Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста. Журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, пробывшего под стражей более 400 дней, впоследствии освобожденного по решению украинского суда и прилетевшего в Россию.
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Сергей ТомиленкоВладимир ЗеленскийПавел ШереметУкраинаВ мире
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