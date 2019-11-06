КИЕВ, 6 ноя – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский создал совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов для обеспечения гарантий законной деятельности представителей СМИ в стране, соответствующий указ опубликован в среду на сайте главы государства.

Накануне глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко во вторник сообщил, что в стране каждый пятый день нападают на сотрудников СМИ, всего в 2019 году зафиксировано 60 нападений.

"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов… постановляю: образовать совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов как консультативно-совещательный орган при президенте Украины", - говорится в указе.

Согласно положениям о новосозданном органе, основными заданиями совета является формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов. Совет будет среди прочего мониторить состояние обеспечения защиты деятельности представителей СМИ и свободы слова в стране, соблюдение журналистских стандартов.

Также утвержден состав совета, его секретарем стал общественный деятель Вадим Миськый. Кроме него в новосозданный орган вошли еще 14 человек из числа журналистов, юристов и общественных деятелей, в том числе Томиленко.

При этом, Зеленский ликвидировал совет по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова.