В Париже госпитализировали Катрин Денев, сообщили СМИ

ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Знаменитую французскую актрису Катрин Денев в ночь на среду госпитализировали в одну из парижских больниц, пишет газета Parisien.

Точный диагноз 76-летней кинодивы не сообщается, как и название медицинского учреждения. Как отмечает издание, состояние Денев называют "серьезным" и требующим обследования.

Катрин Денев — один из символов французского кинематографа. Актриса стала звездой еще на старте своей карьеры: в 1964-м весь мир сопереживал юной Женевьеве в ее исполнении в фильме "Шербурские зонтики". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и была восторженно принята публикой со всего мира.