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РИА Новости
Культура

В Париже госпитализировали Катрин Денев, сообщили СМИ

12:52 06.11.2019 (обновлено: 17:29 06.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Катрин Денев на 67-ом Берлинском международном кинофестивале
Актриса Катрин Денев на 67-ом Берлинском международном кинофестивале
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПАРИЖ, 6 ноя — РИА Новости. Знаменитую французскую актрису Катрин Денев в ночь на среду госпитализировали в одну из парижских больниц, пишет газета Parisien.
Точный диагноз 76-летней кинодивы не сообщается, как и название медицинского учреждения. Как отмечает издание, состояние Денев называют "серьезным" и требующим обследования.
Катрин Денев — один из символов французского кинематографа. Актриса стала звездой еще на старте своей карьеры: в 1964-м весь мир сопереживал юной Женевьеве в ее исполнении в фильме "Шербурские зонтики". Картина получила "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля и была восторженно принята публикой со всего мира.
Год спустя Денев исполнила главную роль в черно-белом триллере Романа Полански "Отвращение", который также высоко оценили критики. В последующие годы она снялась более чем в 120 фильмах, среди которых работы ведущих режиссеров мира, в том числе Жака Деми, Марко Феррери, Луиса Бунюэля, Аньесы Варда, Франсуа Трюффо, Тони Скотта, Франсуа Озона, Ларса фон Триера и многих других.
РИА Новости. Екатерина Чеснокова
18 июля, 14:49Культура
Венецианский кинофестиваль откроется фильмом "Правда" с Катрин Денев
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