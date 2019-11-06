Более 170 населенных пунктов Вологодской области остались без света

"По состоянию на 11.00 мск отключено энергоснабжение в четырех муниципальных районах - Никольском, Кич-городецком, Тотемском и Бабушкинском, (где находится – ред.) 171 населенный пункт", - сказала она.

Как сообщалось ранее, непогода в Вологодской области, где в ночь с понедельника на вторник прошел обильный снегопад, и неблагоприятный прогноз сохраняется, привела также к подъему воды в реках. По состоянию на среду подтоплено два населенных пункта в регионе, откуда пришлось эвакуировать 40 человек, в том числе семерых детей.