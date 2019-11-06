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РИА Новости

Более 170 населенных пунктов Вологодской области остались без света

12:47 06.11.2019
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Илья Тимин
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Снегопад. Архивное фото
С-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя - РИА Новости. Обильные снегопады привели к отключению электричества в четырех районах Вологодской области, где находится 171 населенный пункт, сообщила РИА Новости представитель регионального управления МЧС РФ.
"По состоянию на 11.00 мск отключено энергоснабжение в четырех муниципальных районах - Никольском, Кич-городецком, Тотемском и Бабушкинском, (где находится – ред.) 171 населенный пункт", - сказала она.
Как сообщалось ранее, непогода в Вологодской области, где в ночь с понедельника на вторник прошел обильный снегопад, и неблагоприятный прогноз сохраняется, привела также к подъему воды в реках. По состоянию на среду подтоплено два населенных пункта в регионе, откуда пришлось эвакуировать 40 человек, в том числе семерых детей.
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МЧС РФРоссияВологодская областьПроисшествия
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