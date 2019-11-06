Комитет Госдумы вернул законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

Расхвалил "дурь" – получи срок. Эксперты о пропаганде наркотиков в Сети Владимир Путин поручил ужесточить уголовное наказание за пропаганду наркотиков. Российские законодатели и эксперты рассказали, какие сроки должны получать анонимные распространители наркотиков в Сети и как следует ограничивать рекламу наркомании.