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РИА Новости

Комитет Госдумы вернул законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

12:46 06.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
Депутаты на пленарном заседании Госдумы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству на заседании в среду решил вернуть авторам законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков, в том числе в сети.
Заседание Басманного суда города Москвы
28 октября, 19:30Радио Sputnik
Расхвалил "дурь" – получи срок. Эксперты о пропаганде наркотиков в СетиВладимир Путин поручил ужесточить уголовное наказание за пропаганду наркотиков. Российские законодатели и эксперты рассказали, какие сроки должны получать анонимные распространители наркотиков в Сети и как следует ограничивать рекламу наркомании.
Как следует из повестки заседания комитета, законопроект возвращён в соответствии с частью З.1 статьи 107 Регламента Госдумы - из-за отсутствия официальных отзывов правительства РФ и ВС РФ, которые необходимы при внесении поправок в УК.
Авторами инициативы были депутаты от фракции "Справедливая Россия". Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета – до семи лет.
Как пояснял ранее РИА Новости глава комитета Павел Крашенинников, проект внесен в Госдуму без соблюдения требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда.
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Павел КрашенинниковСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
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