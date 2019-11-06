Комитет Госдумы вернул законопроект о наказании за пропаганду наркотиков

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству на заседании в среду решил вернуть авторам законопроект об ответственности за пропаганду наркотиков, в том числе в сети.
28 октября, 19:30Радио SputnikРасхвалил "дурь" – получи срок. Эксперты о пропаганде наркотиков в СетиВладимир Путин поручил ужесточить уголовное наказание за пропаганду наркотиков. Российские законодатели и эксперты рассказали, какие сроки должны получать анонимные распространители наркотиков в Сети и как следует ограничивать рекламу наркомании.
Как следует из повестки заседания комитета, законопроект возвращён в соответствии с частью З.1 статьи 107 Регламента Госдумы - из-за отсутствия официальных отзывов правительства РФ и ВС РФ, которые необходимы при внесении поправок в УК.
Авторами инициативы были депутаты от фракции "Справедливая Россия". Согласно законопроекту, пропаганда и реклама наркотиков может грозить лишением свободы на срок до пяти лет, а если такие действия совершаются с использованием СМИ и интернета – до семи лет.
Как пояснял ранее РИА Новости глава комитета Павел Крашенинников, проект внесен в Госдуму без соблюдения требований, в частности, в пакете документов отсутствуют отзывы кабмина и Верховного суда.