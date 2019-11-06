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РИА Новости

В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

12:43 06.11.2019
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© Фото : Илья ГорбуновСнаряд времен Великой Отечественной войны нашли строители на крыше здания на Садовом кольце в центре Москвы
Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли строители на крыше здания на Садовом кольце в центре Москвы
© Фото : Илья Горбунов
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Предмет, похожий на боеприпас времен Великой Отечественной войны, обнаружен в среду днем при укладке железнодорожных путей на северо-востоке Москвы, на место опасной находки вызваны саперы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек при проведении работ по укладке железнодорожных путей обнаружен предмет, похожий на снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, территория вокруг опасной находки оцеплена, на место ЧП вызваны саперы.
Двадцать девятого октября два снаряда времен войны были обнаружены рабочими при ремонте дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Военные саперы вывезли боеприпасы на подмосковный полигон для последующей утилизации.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваПроисшествия
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