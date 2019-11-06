В Москве нашли предмет, похожий на снаряд времен войны

"Вблизи дома номер 3 по адресу: 2-й Лучевой просек при проведении работ по укладке железнодорожных путей обнаружен предмет, похожий на снаряд времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, территория вокруг опасной находки оцеплена, на место ЧП вызваны саперы.

Двадцать девятого октября два снаряда времен войны были обнаружены рабочими при ремонте дорожного полотна на проспекте Маршала Жукова на северо-западе Москвы. Военные саперы вывезли боеприпасы на подмосковный полигон для последующей утилизации.