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РИА Новости

Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах

12:28 06.11.2019 (обновлено: 13:18 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников второго съезда Общества русской словесности и отметил важность повышения качества преподавания в школах, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Важно, чтобы качество преподавания в школах неуклонно повышалось, чтобы деятельность учителей была творческой, отвечающей духу и запросам времени. Уверен, работа съезда внесет значимый вклад в консолидацию специалистов сферы образования, представителей государственных организаций и родительского сообщества", - говорится в сообщении.
Студенты во время лекции. Архивное фото
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Президент отметил, что Общество русской словесности заботится о продвижении ценностей русского языка и литературы, укреплении позиций русского языка как языка межнационального общения, внедрении новых, современных методик преподавания гуманитарных дисциплин, формировании читательской культуры у подрастающего поколения.
"Грамотное владение и хорошее знание русского языка открывает большие возможности для личностного и профессионального становления молодежи, позволяет лучше ориентироваться в информационном пространстве, существенно расширить круг общения", - добавил Путин.
Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.
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